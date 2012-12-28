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22 минуты назад
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В сарае в хранилось более 44 тысяч пачек немаркированных сигарет: дело направлено в суд

41-летнему липчанину грозит до 6 лет лишения свободы.

41-летнего липчанина ждёт суд по обвинению в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном и особо крупном размере (по части 5 статьи 171.1 и пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ.

«По версии следствия, не позднее 4 октября прошлого года липчанин приобрел более 4 тысяч пачек табачных изделий без маркировки и повез их домой на своем автомобиле «ВАЗ 21043». Но на дороге Чаплыгин-Доброе-Липецк его остановили полицейские и изъяли товар. Однако мужчина решил не сдаваться и закупить еще больше контрафакта. Следующая приобретенная им партия составила уже свыше 44 тысяч пачек немаркированных сигарет. Нелегальную продукцию мужчина перевез в село Горицы Добровского района и хранил ее в надворной постройке с целью последующего сбыта», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Продать удалось только часть контрафакта. Полицейские нашли и изъяли сигареты.

Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
торговля
сигареты
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Макс
9 минут назад
В тюрьме его место.
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А почему
10 минут назад
Сразу "с целью последующего сбыта"? Цены скачут каждый день. Человек решил запастись на всю оставшуюся жизнь....
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