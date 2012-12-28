«Вы подозреваетесь в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления»: ельчанку обманули на 400 000 рублей
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Происшествия
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сегодня, 15:32
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«Вы подозреваетесь в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления»: ельчанку обманули на 400 000 рублей
В течение трех дней женщине на мобильный телефон звонили и писали неизвестные, представляющиеся сотрудниками различных силовых ведомств.
Мошенники звонили и писали женщина на мобильный телефон в течение трех дней. Они представлялись сотрудниками силовых ведомств, и заявили ельчанке, что она подозревается в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления, и что на её имя пытаются оформить кредиты. Для подтверждения непричастности женщины к преступлению и спасения ее денег, мошенники предлагали перевести все накопления на «безопасный счёт», чтобы затем получить их обратно.
При этом звонившие запугивали ельчанку, убеждали никому не сообщать о происходящем и удалить из телефона всю историю переписок и звонков с ними.
В результате женщина сняла в банке 400 000 рублей и перевела их на указанный ей счет.
На следующий день мошенники убедили женщину оформить кредит в 800 000 рублей для перевода и этих денег на «безопасный счет», однако операцию заблокировал банк.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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