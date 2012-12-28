21-летний липчанин напал на одного полицейского с велосипедным рулём, а другого ударил ногами

Парень получил четыре года колонии общего режима.

Левобережный районный суд приговорил 21-летнего липчанина к четырем годам исправительной колонии общего режима, 3,5 года из которых парень получил за применение насилия к полицейским.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 16 сентября прошлого года в отношении парня было возбуждено уголовное дело по обвинению в краже с банковского счёта. И поэтому 25 октября к нему домой на улицу Боровую с обыском пришли сотрудники уголовного розыска — они хотели найти чужую банковскую карту. Но во время обыска подозреваемый оказал активное сопротивление и применил насилие по отношению к полицейским, причинив их здоровью легкий вред.Полицейские застали подозреваемого на чердаке. На требование выйти и проследовать в УМВД тот не реагировал и попытался скрыться. Чтобы задержать парня, полицейские поднялись на чердак. Но один сразу получил удар велосипедным рулём по предплечью. Потом подозреваемый повалил сотрудника уголовного розыска на пол и схватил его за шею. Тот ударился головой о пол. Когда в потасовку попытался вступиться второй полицейский — он получил удар ногами в туловище и тут же ударился горловой о деревянную чердачную балку. В конце концов на парня надели наручники.В результате за потасовку с полицейскими на чердаке липчанин получил три с половиной года лишения свободы, а по совокупности преступлений — четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С апреля 2023 года парень уже был судим за две кражи и грабёж.