Движение в Ильино полностью восстановлено









Напомним, причиной затора стал открывшийся борт на грузовике «ФАВ». Перевозимый











Очевидцы происшествия и вынужденные участники затора на дороге возмущаются: «Посмотрите, какая гора лежит наверху незакрытого ничем шлака! А сколько это весит? Вот поэтому и трасса все время продавлена! Какой асфальт такой вес выдержит? Да никакой, это ее дорожники у нас плохие, что колейность образуется на трассе, а вес слишком большой возят, и с этим мало кто борется! Я каждый день езжу в город по этой дороге и обратно и вижу кучу таких перегруженных машин».

Напомним, причиной затора стал открывшийся борт на грузовике «ФАВ». Перевозимый щебень высыпался на проезжую часть.Очевидцы происшествия и вынужденные участники затора на дороге возмущаются: «Посмотрите, какая гора лежит наверху незакрытого ничем шлака! А сколько это весит? Вот поэтому и трасса все время продавлена! Какой асфальт такой вес выдержит? Да никакой, это ее дорожники у нас плохие, что колейность образуется на трассе, а вес слишком большой возят, и с этим мало кто борется! Я каждый день езжу в город по этой дороге и обратно и вижу кучу таких перегруженных машин».



Движение на улице Советской в селе Ильино Липецкого округа полностью восстановлено. Об этом сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.