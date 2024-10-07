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сегодня, 13:35
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Движение в Ильино полностью восстановлено

Движение на улице Советской в селе Ильино Липецкого округа полностью восстановлено. Об этом сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области. 

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Напомним, причиной затора стал открывшийся борт на грузовике «ФАВ». Перевозимый щебень высыпался на проезжую часть.

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Очевидцы происшествия и вынужденные участники затора на дороге возмущаются: «Посмотрите, какая гора лежит наверху незакрытого ничем шлака! А сколько это весит? Вот поэтому и трасса все время продавлена! Какой асфальт такой вес выдержит? Да никакой, это ее дорожники у нас плохие, что колейность образуется на трассе, а вес слишком большой возят, и с этим мало кто борется! Я каждый день езжу в город по этой дороге и обратно и вижу кучу таких перегруженных машин». 


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Комментарии (6)

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Знаток
19 минут назад
Правильно подметили,усё куплено.
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Что несут.
21 минуту назад
Причем здесь не накрыт, если борт открылся и какой перегруз, загружен обычно у него 4 оси.
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Что несут.
22 минуты назад
Причем здесь не накрыт, если борт открылся и какой перегруз, загружен обычно у него 4 оси.
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усе
48 минут назад
проплачено . вот и возят сколько хотят
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омсквич
54 минуты назад
Водителей китайских самосвалов только лишать прав пожизненно. Навалят щебня с горкой и летят под 130 весело подпрыгивая на кочках и разбрасывая груз в едущие за ним машины
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007
58 минут назад
Гайцы отворачиваются при виде таких большегрузов
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