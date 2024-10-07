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Происшествия
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сегодня, 13:35
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Движение в Ильино полностью восстановлено
Напомним, причиной затора стал открывшийся борт на грузовике «ФАВ». Перевозимый щебень высыпался на проезжую часть.
Очевидцы происшествия и вынужденные участники затора на дороге возмущаются: «Посмотрите, какая гора лежит наверху незакрытого ничем шлака! А сколько это весит? Вот поэтому и трасса все время продавлена! Какой асфальт такой вес выдержит? Да никакой, это ее дорожники у нас плохие, что колейность образуется на трассе, а вес слишком большой возят, и с этим мало кто борется! Я каждый день езжу в город по этой дороге и обратно и вижу кучу таких перегруженных машин».
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