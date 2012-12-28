Депутаты областного и городского Советов проверили в каких условиях будут жить иностранные рабочие

Депутаты областного и городского Советов сегодня побывали на площади Мира и посмотрели, как идет ремонт старого общежития, где будут жить рабочие из Индии, Турции и Туркменистана.