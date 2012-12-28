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Депутаты областного и городского Советов проверили в каких условиях будут жить иностранные рабочие
Общество
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56 минут назад
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Депутаты областного и городского Советов проверили в каких условиях будут жить иностранные рабочие
Депутаты областного и городского Советов сегодня побывали на площади Мира и посмотрели, как идет ремонт старого общежития, где будут жить рабочие из Индии, Турции и Туркменистана.
Законодатель жестко регламентирует условия проживание трудовых мигрантов. Представители компании «Фалкон Констракшн», которая привлекают иностранных рабочих на липецкие стройки, уверяют, что все правила будут соблюдены. Компания строит дома, социальные и промышленные объекты в Москве, Новокузнецке, Мурманске и Амурской области.
Ремонтируемое общежитие оградят забором, за порядком будет следить охранное предприятие. Для рабочих на территории оборудуют столовую и магазин, планируются выделить помещения под прачечную. Приезжие мужчины будут жить в комнатах на четыре-восемь человек — на каждого должно приходиться не менее шести квадратных метров площади. Для нескольких женщин из обслуживающего персонала оборудуют отдельное крыло. «Фалкон Констракшн» оплачивает всем своим сотрудникам патенты, обеспечивает медицинской помощью.
— В общежитии будут жить 545 человек: индусы, турки и туркмены. Это каменщики, сварщики, бетонщики, — рассказал представитель ООО «Фалкон Констракшн» Эмин Элбирлик. — Они приедут без семей. У них работа с 9 до 19, времени заниматься семьей нет, они едут сюда только работать. Едут они, потому что здесь найти рабочих не можем. Есть такая большая проблема сейчас. И не только здесь, а по всей стране. Поэтому мы приглашаем людей из других стран.
В общежитие приедут не только «новенькие», сюда переедет часть людей из общежития в Тракторном.Таким образом получится разместить иностранных рабочих еще более компактно. К слову, на работу и с работы рабочих привозят организованно на автобусах.
— Мигранты едут, чтобы помочь в реализации важных инвестиционных проектов, которые положительно повлияют на экономику области и на ее энергетическую защищенность. Мы, как депутаты, получая сигналы от жителей, чувствуя их обеспокоенность взяли под контроль размещение иностранных сотрудников, — рассказал депутат Липецкого городского Совета Игорь Подзоров.
— Отсутствие специалистов, к сожалению, сегодня проблема государственная. Только у нас в регионе больше 16 тысяч вакансий. Из них около 9 тысяч — сварщиков, электриков, машинистов крана. Мировая практика говорит, что привоз иностранных специалистов стандартная ситуация. Важно правильно организовать условия проживания иностранных специалистов, и обеспечить комфорт для липчан. Безусловно, депутатский контроль продолжится, надеюсь, у нас не будет каких-то проблем. Все условия пребывания мигрантов на территории страны достаточно жестко контролируются законодательством.
Ремонт общежития «Фалкон Констракшн» собирается завершить в октябре, а в первую неделю ноября помещения начнут заселять. Депутаты будут проверять общежитие регулярно.
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