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Общество
473
56 минут назад
12

Депутаты областного и городского Советов проверили в каких условиях будут жить иностранные рабочие

Депутаты областного и городского Советов сегодня побывали на площади Мира и посмотрели, как идет ремонт старого общежития, где будут жить рабочие из Индии, Турции и Туркменистана.

В Липецкой области, как во всей стране, не хватает рабочих рук. Кадровый дефицит недавно обсуждали и в Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области. Один из вариантов устранения дефицита — привлечение трудовых мигрантов. Однако тут важно обеспечить условия проживания и вопросы соседства приезжих и местных жителей — людей разных культур. Как все это будет налажено в Липецке, сегодня выясняли депутаты областного и городского Советов в месте компактного проживания иностранцев — общежитии на площади Мира.





Законодатель жестко регламентирует условия проживание трудовых мигрантов. Представители компании «Фалкон Констракшн», которая привлекают иностранных рабочих на липецкие стройки, уверяют, что все правила будут соблюдены. Компания строит дома, социальные и промышленные объекты в Москве, Новокузнецке, Мурманске и Амурской области.



Ремонтируемое общежитие оградят забором, за порядком будет следить охранное предприятие. Для рабочих на территории оборудуют столовую и магазин, планируются выделить помещения под прачечную. Приезжие мужчины будут жить в комнатах на четыре-восемь человек — на каждого должно приходиться не менее шести квадратных метров площади. Для нескольких женщин из обслуживающего персонала оборудуют отдельное крыло. «Фалкон Констракшн» оплачивает всем своим сотрудникам патенты, обеспечивает медицинской помощью.

— В общежитии будут жить 545 человек: индусы, турки и туркмены. Это каменщики, сварщики, бетонщики, — рассказал представитель ООО «Фалкон Констракшн» Эмин Элбирлик. — Они приедут без семей. У них работа с 9 до 19, времени заниматься семьей нет, они едут сюда только работать. Едут они, потому что здесь найти рабочих не можем. Есть такая большая проблема сейчас. И не только здесь, а по всей стране. Поэтому мы приглашаем людей из других стран.

В общежитие приедут не только «новенькие», сюда переедет часть людей из общежития в Тракторном.Таким образом получится разместить иностранных рабочих еще более компактно. К слову, на работу и с работы рабочих привозят организованно на автобусах.



— Мигранты едут, чтобы помочь в реализации важных инвестиционных проектов, которые положительно повлияют на экономику области и на ее энергетическую защищенность. Мы, как депутаты, получая сигналы от жителей, чувствуя их обеспокоенность взяли под контроль размещение иностранных сотрудников, — рассказал депутат Липецкого городского Совета Игорь Подзоров.

— Отсутствие специалистов, к сожалению, сегодня проблема государственная. Только у нас в регионе больше 16 тысяч вакансий. Из них около 9 тысяч — сварщиков, электриков, машинистов крана. Мировая практика говорит, что привоз иностранных специалистов стандартная ситуация. Важно правильно организовать условия проживания иностранных специалистов, и обеспечить комфорт для липчан. Безусловно, депутатский контроль продолжится, надеюсь, у нас не будет каких-то проблем. Все условия пребывания мигрантов на территории страны достаточно жестко контролируются законодательством.

Ремонт общежития «Фалкон Констракшн» собирается завершить в октябре, а в первую неделю ноября помещения начнут заселять. Депутаты будут проверять общежитие регулярно.
депутаты
мигранты
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Викторм
3 минуты назад
Рабочих рук у нас хватает. У нас нормальных зарплат не хватает...
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лай фак
4 минуты назад
введите уголовную статью за тунеядство и рабочих у вас будет своих выше крыши
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Нервная мать
14 минут назад
Семьями им здесь заниматься некогда. Да конечно! Только и смотрят за девочками-подростками, свистят, галдят. Некоторые тут семьи строят, хоть и там свои ждут. Есть и скромные работяги. Но и дураков везде хватает. Платили бы нашим мужикам по 100 тысяч, то и мигранты не потребовались бы. А то слесарю предлагают 28 тысяч. Даже пенсионер не пошел на эти деньги. Что о молодых говорить.
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Гость
25 минут назад
Депутаты не хотят посмотреть общежития наших работяг, студентов и малоимущих? В се ли права там соблюдаются…?
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Лип
20 минут назад
Не
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липчанин
27 минут назад
Сколько по городу шатается молодых людей. Непонятно, где они работают. Нужно, как раньше, проверка участковых. Статья за тунеядство...
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Нервная мать
13 минут назад
Учатся по идее до 24 лет. Но в институтах и по 2 пары бывает, вот и шатаются.А 30- ти летних шатающихся редко увидишь.
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однако
29 минут назад
разогнали всех на вольные хлеба.а теперь ноют -рабочих не.
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Татьяна
29 минут назад
Рабочих рук у нас хватает. Начните этим рукам платить нормальную зарплату, соответствующую ценам, и не нужны будут трудовые мигранты.
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Житель
31 минуту назад
Своим платить не хотят,иностранцы выгодней,да и компания видно не наша,только ремонт здания за чей счёт?
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Старый
40 минут назад
А как живут работающие граждане России они не хотят посмотреть? Без канализации, воды
Ответить
Всех
41 минуту назад
гастеров принудительно на фронт,рабочие места защищать.
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