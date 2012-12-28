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Происшествия
На улице Механизаторов столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Липецке «ГАЗель» чуть не упала с насыпи на старую железную дорогу
Происшествия
Под Усманью водитель насмерть сбил 37-летнего пешехода
Происшествия
Безработный воровал из магазинов шампуни и дезодоранты
Происшествия
Неименная банковская карта: отказываться или пользоваться?
Общество
За год цена на картофель в Липецке выросла в два раза
Общество
Липецкую область ночью накроет туман
Происшествия
Читать все
Общество
451
сегодня, 11:49
4

За год цена на картофель в Липецке выросла в два раза

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами, цены на которые мы проверяем каждую неделю в нескольких магазинах и на Центральном рынке, подорожала за семь дней на 48 рублей 37 копеек. В основном потому, что закончилась акция на бананы, и их цена снова исчисляется трехзначной цифрой, а не двузначной.



Корзина дорогих продуктов также подросла в цене — на 94 рубля 11 копеек. По-прежнему «плавают» цены на свинину, подорожала индейка, закончилась акция на соль.



Нас неприятно удивила стоимость картофеля. Так как этой рубрике больше года, мы сравнили цены на картофель за  первое воскресенье октября 2023 года и нынешние. В прошлом году килограмм «дешевого» картофеля стоил 14 рублей, «дорогого» — 67 рублей. А сегодня картофель стоит 29 рублей 99 копеек и 74 рубля 99 копеек соответственно.

Даже в сетевых магазинах, где стараются держать низкие цены, картофель — не самый дешевый товар.





— Майские морозы и летняя засуха повлияли на урожай, — сказал продавец на рынке.

В магазинах мы не нашли кабачков. Да и на Центральном рынке их немного. Продают молодые, нежные. Крупных с толстой шкуркой нет. Цены для кабачков в это время года — астрономические: от 100 до 150 рублей за килограмм.



— Погодите, пост начнется, турецкий кабачок по 250 рублей пойдет! Еще не известно, границу нам откроют или нет, — «успокоила» торговка овощами.

Да что там кабачки, стакан тыквенных семечек за неделю подорожал на 25%! С 40 до 50 рублей.

Повышение цен — одна из популярных тем разговоров у продавцов на Центральном рынке. Чаще всего говорят о сливочном масле. При этом далеко не все продавцы увеличивают цены на свой товар — свойское и так дорогое, и еще большие могут отпугнуть покупателей.

— У нас цены не растут, как были, так и есть, только покупателей нет! — сокрушается продавец птицы, — А в магазинах все повышается! Раньше минтай для кошек покупали, а теперь сами едим!

В рыбном отделе продавцы тоже жалуются на отсутствие покупателей и с нетерпением ждут похолодания:

— Когда на улице тепло, торговля плохая. К нам люди чаще ходят в холодное время года, а сейчас они на природу едут.

Некоторые продавцы, не дожидаясь, когда фрукты и овощи совсем потеряют товарный вид, снижают цены. Мы увидели виноград по 100 рублей



 и помидоры за 35.



Местные помидоры, кстати, уже заканчиваются. Продавец рассказала, что у нее помидоры пострадали из-за ночных заморозков, которые случились на прошлой неделе. Женщина распродавала последнее.



В магазинах уже нет персиков, а перец почти везде привозной — дорогой, поэтому мы решили на следующей неделе убрать перец, кабачки и персики из списка продуктов, цены на которые мы отслеживаем.

И арбузов в магазинах стало меньше, а дорогие и вовсе исчезли.

И на закуску несколько примеров шринкфляции (сокращение объема продукта в упаковке при том, что цена на него остается прежней или меняется незначительно).

Подсолнечное масло продают даже не по 0,9 литра, а по 0,8 и 0,65 литра, при этом стоит оно столько же, как еще недавно литр.






цены
дороже/дешевле
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Виктор
49 минут назад
перед тем как что то публиковать проверяйте пожалуйста в первой таблице следует понимать 23 год а не 24 который указан в шапке
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Александр
49 минут назад
Это называется Стабильность!!!!
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Стабильность
6 минут назад
Была когда проезд стоил 5 копеек, доллар 60 копеек, а ЖКХ 3 рубля.
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Так это норма!
сегодня, 11:55
Жить стало лучше и веселее! Капитализм показывает свой звериный оскал!
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