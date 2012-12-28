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Экономика
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сегодня, 17:50
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали молочка и яйца, подешевели овощи
Сезонные овощи продолжили дешеветь на прошлой неделе в Липецкой области — исключением стали огурцы и помидоры, цены на которые выросли. Лидером падения цены остается уже четыре недели подряд капуста (-6,21%). Снизились цены на сахар и кур. Вместе с тем стали дороже молочная продукция, яйца и свинина.
На прошлой неделе продолжила дорожать молочная продукция. Сливочное масло прибавило в цене сразу 4,14% — это второе место по росту цены, стали дороже пастеризованное молоко (+0,53%), сметана (+1,29%), творог (+0,7%). Увеличились цены на яйца на 1,1%, свинину (+1,51%), мясные консервы для детского питания (+1,63%).
Среди овощей подорожали огурцы (+4,85%) — они оказались в лидерах, помидоры (+3,42%), лук (+0,48%). Менее одного процента составил рост цен на баранину, мороженую рыбу, подсолнечное масло, рис, пшено, гречку.
Продолжили дешеветь куры - их цена за неделю снизилась на 1,94%. Уменьшились цены на сахар (-0,85%0, макаронные изделия (-0,64%). Из плодоовощной продукции стали дешевле картофель (-3,56%), капуста (-6,21%), свекла (-1,58%), морковь (-2,44%), яблоки (-0,5%).
Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как говядина, сосиски, вареная и полукопченая колбаса, сухие молочные смеси для детского питания, овощные и фруктовые консервы для детского питания, печенье, чай, соль, мука, хлеб ржаной и пшеничный.
Из непродовольственных товаров подорожали джинсы для школьников (+0,67%) и сухие корма для животных (+0,97%). Стало дешевле хозяйственное мыло на 0,49%. Не изменились зха неделю цены на пеленки, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, туалетное мыло, шампунь, зубная паста, сигареты с фильтром, спички.
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