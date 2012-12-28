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Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали молочка и яйца, подешевели овощи
Экономика
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Экономика
90
сегодня, 17:50

Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали молочка и яйца, подешевели овощи

Сезонные овощи продолжили дешеветь на прошлой неделе в Липецкой области — исключением стали огурцы и помидоры, цены на которые выросли. Лидером падения цены остается уже четыре недели подряд капуста (-6,21%). Снизились цены на сахар и кур. Вместе с тем стали дороже молочная продукция, яйца и свинина. 

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 24 по 30 сентября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе продолжила дорожать молочная продукция. Сливочное масло прибавило в цене сразу 4,14% — это второе место по росту цены, стали дороже пастеризованное молоко (+0,53%), сметана (+1,29%), творог (+0,7%). Увеличились цены на яйца на 1,1%, свинину (+1,51%), мясные консервы для детского питания (+1,63%).

Среди овощей подорожали огурцы (+4,85%) — они оказались в лидерах, помидоры (+3,42%), лук (+0,48%). Менее одного процента составил рост цен на баранину, мороженую рыбу, подсолнечное масло, рис, пшено, гречку. 

Продолжили дешеветь куры - их цена за неделю снизилась на 1,94%. Уменьшились цены на сахар (-0,85%0, макаронные изделия (-0,64%). Из плодоовощной продукции стали дешевле картофель (-3,56%), капуста (-6,21%), свекла (-1,58%), морковь (-2,44%), яблоки (-0,5%). 

Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как говядина, сосиски, вареная и полукопченая колбаса, сухие молочные смеси для детского питания, овощные и фруктовые консервы для детского питания, печенье, чай, соль, мука, хлеб ржаной и пшеничный. 

Из непродовольственных товаров подорожали джинсы для школьников (+0,67%) и сухие корма для животных (+0,97%). Стало дешевле хозяйственное мыло на 0,49%. Не изменились зха неделю цены на пеленки, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, туалетное мыло, шампунь, зубная паста, сигареты с фильтром, спички. 

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