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вчера, 16:25
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Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка

Пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС водитель уже арестован на 12 суток.

«МВД Медиа» обнародовало видео погони со стрельбой, снятое 27 сентября на проспекте Победы в Липецке.

Напомним, 32-летний водитель «УАЗа» проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке автомобиля и попытался уехать. Чтобы его остановить, полицейским пришлось стрелять по колесам.

«Уходя от погони, водитель грубо нарушал правила дорожного движения: дважды выехал на встречную полосу, проехал на запрещающий сигнал светофора, а также двигался по тротуарам и пешеходным дорожкам, расположенным в том числе во дворах многоквартирных домов», — сообщает «МВД Медиа».

После того, как патруль ДПС заблокировал дорогу, водитель выехал «лоб в лоб» с экипажем. В этот момент автоинспекторы сделал предупредительный выстрел, который также был проигнорирован. Автомобиль остановился только после прицельной стрельбы по колесам.

Водитель был пьян и оказал сотрудникам ДПС сопротивление. Кроме того, полицейские выявили, что на его автомобиле без разрешения Госавтоинспекции была установлена лебёдка и противотуманные фары.

Автоинспекторы составили в отношении задержанного водителя восемь административных протоколов. Регистрация автомобиля была прекращена в связи с выявленными нарушениями, машина помещена на специализированную стоянку.

Октябрьский районный суд уже арестовал мужчину на 12 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (по части первой статьи 19.3 КоАП РФ).
стрельба
погоня
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Комментарии (12)

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Липчанин
58 минут назад
А зачем на штрафстоянку? УАЗик оборудован. Пулемёт на него поставить и в курскую область - пригодится.
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О. Генри
58 минут назад
Машину конфисковать на нужды военных... А этого на пару лет в ИТК.... И норма.
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Александр999
вчера, 22:23
Все будет хорошо!!!! Человек с пьяну чуть чуть почудил а вы его судите, Братулец крепись здесь сказать нечего
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Шумахер
вчера, 21:24
На УАЗе надо было в зелёная уходить, в лес, а он олень по асфальту катался)))
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Да уж
вчера, 21:09
Какие 12 суток? На годик свободы лишить.
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я
вчера, 20:20
Нормально выступил.... Основательно!
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Сергей
вчера, 20:15
Это не водитель, это ЧЕРТ!
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Лтз
вчера, 18:03
Не мог на уазике уйти
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дед
вчера, 18:48
Поколение тик-тока,чё.
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Лена
вчера, 17:25
Водитель крупно попал.
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!!!
вчера, 17:13
а где стрельба?
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