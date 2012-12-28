Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
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вчера, 16:25
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Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС водитель уже арестован на 12 суток.
Напомним, 32-летний водитель «УАЗа» проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке автомобиля и попытался уехать. Чтобы его остановить, полицейским пришлось стрелять по колесам.
«Уходя от погони, водитель грубо нарушал правила дорожного движения: дважды выехал на встречную полосу, проехал на запрещающий сигнал светофора, а также двигался по тротуарам и пешеходным дорожкам, расположенным в том числе во дворах многоквартирных домов», — сообщает «МВД Медиа».
После того, как патруль ДПС заблокировал дорогу, водитель выехал «лоб в лоб» с экипажем. В этот момент автоинспекторы сделал предупредительный выстрел, который также был проигнорирован. Автомобиль остановился только после прицельной стрельбы по колесам.
Водитель был пьян и оказал сотрудникам ДПС сопротивление. Кроме того, полицейские выявили, что на его автомобиле без разрешения Госавтоинспекции была установлена лебёдка и противотуманные фары.
Автоинспекторы составили в отношении задержанного водителя восемь административных протоколов. Регистрация автомобиля была прекращена в связи с выявленными нарушениями, машина помещена на специализированную стоянку.
Октябрьский районный суд уже арестовал мужчину на 12 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (по части первой статьи 19.3 КоАП РФ).
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