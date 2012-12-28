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сегодня, 10:53
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Дело о смертельном ДТП с участием «УАЗа» и мотоцикла дошло до суда

Погиб 24-летний пассажир автомобиля «УАЗ Патриот», 36-летний мотоциклист получил тяжелую сочетанную травму.

Елецкий районный суд рассмотрит уголовное дело 62-летнего водителя «УАЗа», обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть его 24-летнего пассажира и причинение тяжкого вреда здоровью 36-летнего мотоциклиста (по части 3 статьи 264 УК РФ).

Речь идёт о ДТП, которое произошло 28 сентября прошлого года в Ельце на пересечении улиц Коммунаров и Пирогова. Там столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл. По словам очевидцев, от удара с мотоциклиста слетела даже обувь. Но он выжил. А вот в автомобиле погиб 24-летний пассажир.



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«По версии следствия, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» выехал на регулируемый светофором перекресток, не убедившись, что не создает помех, выполнил поворот налево с заездом на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Хонда». В автомобиле подсудимого на заднем сиденье находился пассажир — он погиб. Также тяжелую сочетанную травму получил водитель мотоцикла», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Водителю «УАЗа» теперь грозит до пяти лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Добрый ээх
7 минут назад
С какой же скоростью мото летел это же писец, вы МОТО колесные поймите своим кусочком мозга что эти аппараты не для города со скоростью 200 км от светофора к светофору
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Видели
42 минуты назад
мы этих питбайкеров. После светофора сразу ручку до упора и на дыбы. Вчера такой герой по пр Победы гнал часов в 14
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коля
сегодня, 11:12
А так правила есть .у перекрестка .посмотри на лево посмотри направо.дураки не летят .можно ехать.а многие думают .что если по главной едет .то все должны знать что он едет по главной .внимательность водителя. .важнее чем правила.
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