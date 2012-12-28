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Происшествия
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сегодня, 10:53
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Дело о смертельном ДТП с участием «УАЗа» и мотоцикла дошло до суда
Погиб 24-летний пассажир автомобиля «УАЗ Патриот», 36-летний мотоциклист получил тяжелую сочетанную травму.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 28 сентября прошлого года в Ельце на пересечении улиц Коммунаров и Пирогова. Там столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл. По словам очевидцев, от удара с мотоциклиста слетела даже обувь. Но он выжил. А вот в автомобиле погиб 24-летний пассажир.
«По версии следствия, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» выехал на регулируемый светофором перекресток, не убедившись, что не создает помех, выполнил поворот налево с заездом на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Хонда». В автомобиле подсудимого на заднем сиденье находился пассажир — он погиб. Также тяжелую сочетанную травму получил водитель мотоцикла», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Водителю «УАЗа» теперь грозит до пяти лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.
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