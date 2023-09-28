Происшествия

сегодня, 17:02

На улице Коммунаров в Ельце — смертельное ДТП

10 3742
#ДТП
4

Столкнулись «УАЗ» и мотоцикл.

В Ельце на пересечении улиц Коммунаров и Пирогова сегодня столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл. По словам очевидцев, от удара с мотоциклиста слетела даже обувь. Но он выжил. А вот в автомобиле, по предварительным данным, погиб 24-летний пассажир.

— По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «УАЗ» поворачивал налево на регулируемом светофором перекрёстке и допустил столкновение с двигающимся прямо во встречном направлении мотоциклом марки «Хонда» под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП 24-летний пассажир «УАЗа» скончался на месте, а 36-летний мотоциклист госпитализирован. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники госавтоинспекции, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.  

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Фото - vk.com/elec_online
10 3742
#ДТП
4

Комментарии (10)

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Мотоциклист

9 минут назад
Не знал, что я занесён в красную книгу. Езжу по ПДД, права, регистрация, страховка есть, номера не заклеены, за все годы на мотоцикле только один штраф, что-то типа 112 км/ч при ограничении 90 км/ч; езжу при этом немало и не близко. И в моей компании такие же мотоциклисты. Не судите стереотипно о людях по тем неадекватам на мотоциклах, которых не так много, но которые просто более заметны и слышны
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Очевидец

сегодня, 21:18
Сегодня в 20:20 на Грязинском шоссе в районе поворота на пищевой комбинат Форд Фокус 3 серого цвета г/н н300тв48 сбил большого светлого пса с ошейником. Проехал даже не остановился. Видел его чуть позже, он осматривал на обочине переднюю часть своего автомобиля после ДТП.
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Сокол

сегодня, 21:14
Выжить не реально было
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А

сегодня, 20:50
Очень тяжело разглядеть, стремительного не одеквата, который не едет, а почти летит
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indesit

сегодня, 19:29
УАЗу останется доказать, что он никак не мог предотвратить ДТП.
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апач

сегодня, 19:20
Быстрый, как пуля!
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Водитель

сегодня, 18:57
ЮВП, "водитель мотоцикла соблюдает ПДД" - очень смешно. Мотоциклисты, соблюдающие ПДД занесены в Красную книгу.
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гость

сегодня, 18:13
походу пассажира мотоциклист своей головой и убил, влетел ведь на полтела в окошко
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***

сегодня, 17:57
Не думал- не гадал он,никак не ожидал он такого вот конца.
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ЮВП

сегодня, 17:48
И какая скорость была у мотоцикла ? Явно не 60. Водитель авто совершает маневр исходя из того, что водитель мотоцикла соблюдает ПДД.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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