На улице Коммунаров в Ельце — смертельное ДТП

Столкнулись «УАЗ» и мотоцикл.

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В Ельце на пересечении улиц Коммунаров и Пирогова сегодня столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл. По словам очевидцев, от удара с мотоциклиста слетела даже обувь. Но он выжил. А вот в автомобиле, по предварительным данным, погиб 24-летний пассажир.— По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «УАЗ» поворачивал налево на регулируемом светофором перекрёстке и допустил столкновение с двигающимся прямо во встречном направлении мотоциклом марки «Хонда» под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП 24-летний пассажир «УАЗа» скончался на месте, а 36-летний мотоциклист госпитализирован. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники госавтоинспекции, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.