Раскатали без сожаления – липецкая команда по мини-футболу не посчиталась с заслугами известного бомбардира

Тренер «Сибиряка» Вадим Покотыло взял вину за поражение на себя.

«Сибиряк» тренирует 42-летний Сергей Покотыло. В 2007-08 гг. он выступал за липецкий «Энерком» в Суперлиге – 47 матчей, 22 гола.К поражению экс-липчанин отнёсся самокритично и напомнил, что его команду громят уже во второй игре подряд. Неделю назад в Кубке лиги сибиряков прямо на их поле «уничтожил» иркутский «ИрАэро» - 6:1.







В другом матче турнира «Ухта» победила «Синару» из Екатеринбурга – 6:3. В группе выступают 4 команды, две лучшие пройдут в финальный турнир. Липчанам ещё предстоят игры с «Синарой» 29 сентября и «Ухтой» 1 октября.







Фото МФК "Сибиряк"

