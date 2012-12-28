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вчера, 21:11
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Раскатали без сожаления – липецкая команда по мини-футболу не посчиталась с заслугами известного бомбардира

Тренер «Сибиряка» Вадим Покотыло взял вину за поражение на себя.

Сборная Липецкой области по мини-футболу в стартовом матче второго отборочного этапа Кубка лиги дома разгромила «Сибиряк» из Новосибирска – 7:1.

Добыть путёвку в финальный турнир неделю назад у липчан не получилось, но 2-е место в группе дало возможность принять новый этап отбора на своей площадке.

«Сибиряк» тоже выступает в Суперлиге, но не блещет результатами: все матчи на старте сезона команды проиграла.

Вот и сегодня гости начали с того, что… поразили свои ворота на 8-й минуте. 31-летний Дмитрий Катанэ, поигравший чуть ли не в половине клубов элиты, отличился со знаком минус.
На 17-й минуте Илья Андреев с левой ноги низом послал в ворота гостей второй мяч – 2:0.

«Сибиряку» удалось ненадолго возродить интригу, когда Александр Ситников спустя 40 секунд после перерыва рикошетом от темнокожего «легионера» липчан Янника поразил ворота Родиона Залалетдинова – 2:1.

Окончательно добил гостей «дубль» Евгения Мурашова на 22-й и 24-й минутах, липецкому игроку удавались удары в дальний угол – 4:1. В дальнейшем Липецк просто добивал гостей: мячи забили Кирилл Докучаев (25-я минута), вернувшийся из сборной Армении Геворг Мнацаканян (35-я) и Саяд Шакиев (40-я), поразивший уже пустые ворота, поскольку гости пошли в атаку впятером. 

- Для нас сейчас важен результат, нужны победные игры, важно почувствовать уверенность. Понятно, что это только один шаг вперёд, и оценивать эту игру будет можно только по истечению всего турнира. Впереди ещё две важные игры, - сказал после игры тренер липчан.

«Сибиряк» тренирует 42-летний Сергей Покотыло. В 2007-08 гг. он выступал за липецкий «Энерком» в Суперлиге – 47 матчей, 22 гола.К поражению экс-липчанин отнёсся самокритично и напомнил, что его команду громят уже во второй игре подряд. Неделю назад в Кубке лиги сибиряков прямо на их поле «уничтожил» иркутский «ИрАэро» - 6:1.

- У нас второе безвольное поражение подряд, что с «ИрАэро», что здесь. Не знаю, может, причина во мне, как в тренере. И вина полностью лежит на мне. Видимо, команду не могу настроить, рассказать, показать. Будем разбираться внутри коллектива, собрание проведём, пообщаемся. Но так продолжаться не может. Больше нечего сказать, извините, болельщики наши, - сказал Покотыло.

В другом матче турнира «Ухта» победила «Синару» из Екатеринбурга – 6:3. В группе выступают 4 команды, две лучшие пройдут в финальный турнир. Липчанам ещё предстоят игры с «Синарой» 29 сентября и «Ухтой» 1 октября.

Фото МФК "Сибиряк"
Мини-футбол
Кубок лиги
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Комментарии (1)

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Александр
вчера, 21:21
Красавцы ребята!!!!
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