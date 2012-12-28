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вчера, 17:52
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Под Липецком сыграл чемпион России по футзалу: их вратарь забил гол, наш – просит прощения у болельщиков

Сегодня липчане проиграли с разницей в 5 мячей, но шансов на выход в финальный турнир не утратили.

Сборная Липецкой области не сумела пробиться в решающий этап Кубка лиги по мини-футболу.

Задача представлялась трудной, ведь в «финал восьми» напрямую выходили только победители своих групп, а у липчан одним из соперников был действующий чемпион России «Газпром-Югра» из Югорска. Сегодня под Липецком в СК «Атлант» команда Темура Алекберова встречалась как раз с югорчанами и потерпела поражение – 3:8.

Борьба за 1-е место больше – на бумаге

Накануне обе команды обыграли столичную КПРФ: липчане – 3:2, а югорцы – 4:3, так что на кону формально стояло 1-е место в подгруппе и путёвка в финал. На деле матч трудно назвать слишком упорным, хотя липчане и отдавали игре все силы. Класс соперника, помноженный на собственные результативные ошибки, убил надежду на сенсацию.

Липецк продержался всего … 24 секунды, а затем в его ворота уже влетел первый мяч. Александр Виноградов сумел с близкого расстояния переиграть крайне нерасторопно действовавшего в этом эпизоде своего тёзку вратаря Бойцова – 1:0.

На 5-й минуте капитан гостей Николай Шистеров играюче убрал лидера липецких атак африканца Янника и плотно «зарядил» в стойку ворот. Липчане ответили двумя попаданиями в штангу: сначала её на прочность проверил Елисей Елисеев, затем – Саяд Шакиев. Можно, конечно, сетовать на невезение, но штанга – это разновидность промаха по воротам.

Класс «Югры»

А на 14-й минуте гости классически «развели» липчан на ошибку: вратарь рукой выбросил мяч в нашу штрафную, где Шистеров грамотно подставился – стопроцентный пенальти. К мячу подошёл сам Шистеров и с 5 метров забил издевательски – мяч сначала шлёпнул по голове Бойцова, а затем отскочил в сетку – 2:0.

Третий гол на 17-й минуте после изумительного розыгрыша аута в одно касание забил Игорь Чернявский – 3:0.

Вратарь попросил прощения

На второй тайм Липецк вышел уже с другим вратарём, «пост №1» занял Леон Геджуа и… окончательно похоронил надежды. Не прошло и 2-х минут после возобновления игры, как Геджуа решил, что техничный вратарь – друг команды, пошел в обводку, потерял мяч и позволил бразильскому «легионеру» Шимбе забить в пустые ворота – 4:0.

В дальнейшем Геджуа грубо ошибся ещё раз и даже был вынужден просить у болельщиков прощения в сецсетях.

«Прошу прощения у всех болельщиков и команды, за эти 2 грубые и глупые ошибки. Такое случается редко, но от этого никто не застрахован», - написал голкипер и пообещал, что в будущем станет ещё сильнее.

Олег Кручинин: бей своим…

Голы во втором тайме сыпались как из рога изобилия. Наверное, липчанам было обидно получить пятый мяч от нашего земляка Олега Кручинина, который летом покинул нашу команду и перешёл в «Газпром-Югру». К слову, Кручинин в Липецке забил и один мяч в ворота КПРФ.

Восьмой гол у чемпионов умудрился забить вратарь Зураб Калмахелидзе.

У нашей команды отличились Максим Осипов, Исмаил Гибадуллин и Кирилл Докучаев. 3:8 – это та же разница в пять голов, о которой поют в песне про Аргентину и Ямайку, только веселее.

Тренеры-юбиляры

- Сегодня ни физически, ни психологически, ни ментально никаким образом они к игре не готовы. Наверное, в первой игре с КПРФ было потрачено слишком много эмоций, сил. Потому что сегодня минус первая четвёрка, которая должна в таких матчах делать результат и стараться его тянуть, она к игре оказалась не готова, - сказал после матча «рулевой» липчан Алекберов.

- Хорошо, что выполнили задачу, как и планировали. Игра сложная была, несмотря на счёт, до середины второго тайма Липецк оказывал давление. Мы понимали, что они играют дома и если дать чуть-чуть слабину, дать им приблизиться в счёте, то концовка могла быть тяжёлой, - прокомментировал помощник главного тренера «Газпрома-Югры» Владимир Правский.

К слову, тренеров обеих команд перед матчем чествовали по случаю юбилеев. Алекберову исполнилось 55 лет, ему вручили памятную медаль «70 лет Липецкой области». А югорчанина Владимира Колесникова поздравили с 50-летием.

Шансы ещё есть

«Газпром-Югра» получил прямую путёвку в решающий турнир. Впрочем, и Липецк ещё не утратил шансы. В турнире очень мало участников – всего 12. Поэтому на первой стадии… никто не вылетает.

Сегодня определились первые 4 финалиста, а ещё 4 станут известны после второго отборочного раунде, в котором в двух группах по 4 команды разыграют по две путевки. Игры пройдут 28-30 сентября. А финальный турнир – в декабре.

Липецкая область – «Газпром-Югра» - 3:8 (0:3).

Голы: 0:1 А.Виноградов. 1. 0:2 – Шистеров, 14 с 6-м. 0:3 – И.Чернявский, 17. 0:4 – Щимба, 22. 1:4 – М.Осипов, 23. 1:5 – Кручинин, 25. 2:5 – Гибадуллин, 25. 2:6 – А.Виноградов, 26. 3:6 – Докучаев, 27. 3:7 – Тейшейра, 30. 3:8 – Калмахелидзе, 37.

Нереализованные 10-метровые: Андреев, 36 (мимо). Янник. 38 (вратарь).

Фолы: 7 (4) – 10 (3).

22 сентября. Липецкий район. Копцевы Хутора. СК «Атлант». 200 зрителей.

Фото МФК "Газром-Югра"
Мини-футбол
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Комментарии (1)

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Сначала новые
район
вчера, 20:48
Ребята не переживайте, Мы в ВАС ВЕРИМ
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