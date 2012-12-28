В Липецкой области выявили 18 случаев бешенства

94,4% всех случаев приходится на кошек и собак. Среди диких животных выявлен всего один случай бешенства — у куницы.

Санитарные врачи отмечают тенденцию к осложнению эпизоотологической ситуации по бешенству животных. По состоянию на 26 сентября в нашем регионе зарегистрировано 18 случаев бешенства животных против 13 за аналогичный период 2023 года.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основные источники бешенства — домашние животные: на собак и кошек приходится 94,4% всех случаев, что повышает риск инфицирования людей. Среди диких животных выявлен всего один случай бешенства — у куницы. В очагах бешенства проведены все необходимые профилактические мероприятия, разработаны планы по ликвидации и профилактике заболевания.В этом году обращаемость за антирабической помощью после покусов животными увеличилась на 2,3%. Всего в медучреждения пришли 2615 человек, 29,7% —это дети до 14 лет.Из хороших новостей — последние 8 лет случаи бешенства людей в Липецкой области не регистрировались.