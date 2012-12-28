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сегодня, 16:50
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В Липецкой области выявили 18 случаев бешенства

94,4% всех случаев приходится на кошек и собак. Среди диких животных выявлен всего один случай бешенства — у куницы.

Санитарные врачи отмечают тенденцию к осложнению эпизоотологической ситуации по бешенству животных. По состоянию на 26 сентября в нашем регионе зарегистрировано 18 случаев бешенства животных против 13 за аналогичный период 2023 года.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основные источники бешенства —  домашние животные: на собак и кошек приходится 94,4% всех случаев, что повышает риск инфицирования людей. Среди диких животных выявлен всего один случай бешенства — у куницы. В очагах бешенства проведены все необходимые профилактические мероприятия, разработаны планы по ликвидации и профилактике заболевания.

В этом году обращаемость за антирабической помощью после покусов животными увеличилась на 2,3%. Всего в медучреждения пришли 2615 человек, 29,7% —это дети до 14 лет.

Из хороших новостей — последние 8 лет случаи бешенства людей в Липецкой области не регистрировались.

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Комментарии (3)

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Липчанин
17 минут назад
Какие новости про Кретову? Привили ее от бешенства Саратовское Умвд.
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
52 минуты назад
Если бешеное животное зашло во двор , куда звонить?
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Житель
54 минуты назад
Вот вам и собачки кошечки !сердобольные все стали !
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