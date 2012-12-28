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Происшествия
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сегодня, 13:16
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За участие в похищении двух братьев липчанин получил девять лет колонии
Его соучастники ранее осуждены на четыре и семь лет заключения.
17 сентября Воронежский областной суд приговорил жителя Липецкой области Дмитрия Омельченко к девяти годам колонии. Ранее были осуждены двое его сообщников — один получил четыре года, второй — семь лет. Еще один участник похищения ждет приговора.
Группа, в которую входил липчанин, в сентябре 2021 года под предлогом отделки дома заманила на встречу дух братьев 18 и 21 лет. Похитители связали родственников, засунули в багажник их же машины «Лада Приора», привезли в посадки, где их удерживали. Родным братьев они отправили сообщение с требованием выкупа — 1 300 000 рублей. Братьям в итоге удалось самостоятельно освободится и убежать.
Похитителей вскоре переловили. Им вменили целый букет преступлений — похищение, вымогательство, угон автомобиля. Липчанин помимо похищения и вымогательства ответил за угон «Лады Приоры» братьев.
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