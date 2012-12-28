Отца троих детей вернули с СВО: его жена попала в наркологическую клинику, дочери — в социальный центр
Сегодня в Липецке: физик и лирик, большое отключение света, самые высокооплачиваемые вакансии в городе
На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Происшествия
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59 минут назад
Девочка и женщина попали под машины на дорогах Липецка
Девочка — в больнице, женщине госпитализация не понадобилась.
Девочку на велосипеде, как уже сообщал GOROD48, около шести часов вечера на улице 50 лет НЛМК сбил 38-летний водитель «Пежо». Ребенок госпитализирован.
36-летняя женщина попала под «Тойоту», которой управляла 42-летняя липчанка, около полудня на улице Папина. Пострадавшей женщине-пешеходу понадобилась медицинская помощь.
В Липецком районе около девяти часов вечера на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобилей «Лада Приора» с 37-летним мужчиной за рулём, «ГАЗ» под управлением 38-летнего водителя и «Рено» под управлением 35-летнего мужчины. С места аварии госпитализирован водитель «Лады».
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