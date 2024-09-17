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Происшествия
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17.09.2024 08:41
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Помог с ремонтом: 22-летний липчанин украл у знакомой женщины золото
Украшения он сдал в ломбард.
«Мужчина пояснил, что помогал знакомой с ремонтом квартиры, заметил в косметичке хозяйки золотые украшения и украл их. Похищенное он сдал в ломбард за 27 000 рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — рассказали в полиции.
Свой ущерб хозяйка украшений оценила в 50 тысяч рублей. В отношении ее знакомого возбуждено уголовное дело о краже.
Фото: пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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