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1851
17.09.2024 08:41
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Помог с ремонтом: 22-летний липчанин украл у знакомой женщины золото

Украшения он сдал в ломбард.

Полицейские раскрыли кражу золотых украшений у 68-летней жительницы Липецка: задержан 22-летний парень, помогавший ей с ремонтом квартиры.

«Мужчина пояснил, что помогал знакомой с ремонтом квартиры,  заметил в косметичке хозяйки золотые украшения и украл их. Похищенное он сдал в ломбард за 27 000 рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — рассказали в полиции.

Свой ущерб хозяйка украшений оценила в 50 тысяч рублей. В отношении ее знакомого возбуждено уголовное дело о краже.

Фото: пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

кража
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Комментарии (4)

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Сначала новые
В.В.
вчера, 10:31
К проктологу этого перца... Срочно!
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хорошая
17.09.2024 19:15
Потерянное поколение , вся жизнь в телефоне и в бутылке
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Гюльчатай
17.09.2024 13:33
Личико-то открой....
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Да уж...
17.09.2024 11:36
Это что. Моя родственница золотые украшения у своей матери украла. Наверное, продала. Денег не хватило на очередные туфли, 125 - е по счету. Или на 500 - е платье. А свалила всё на меня. Тётка взяла. Говорю - тебе мне в глаза смотреть не стыдно? Мы обе знаем, что взяла ты. Больше некому. Прекратила общаться. Противно очень.
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