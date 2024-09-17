Помог с ремонтом: 22-летний липчанин украл у знакомой женщины золото

Украшения он сдал в ломбард.



Полицейские раскрыли кражу золотых украшений у 68-летней жительницы Липецка: задержан 22-летний парень, помогавший ей с ремонтом квартиры.«Мужчина пояснил, что помогал знакомой с ремонтом квартиры, заметил в косметичке хозяйки золотые украшения и украл их. Похищенное он сдал в ломбард за 27 000 рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — рассказали в полиции.Свой ущерб хозяйка украшений оценила в 50 тысяч рублей. В отношении ее знакомого возбуждено уголовное дело о краже.