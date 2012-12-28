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22 минуты назад
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В квартире на проспекте Мира нашли тело женщины с гнилостными изменениями

Началась доследственная проверка, назначена экспертиза по установлению причины смерти 58-летней липчанки.

15 сентября в квартире дома на проспекте Мира в Липецке нашли тело 58-летней женщины без телесных повреждений, но уже с гнилостными изменениями. По факту обнаружения трупа началась доследственная проверка, назначена экспертиза по установлению причины смерти женщины.

По данным GOROD48, женщину обнаружила её дочь. Последний раз она созванивалась с матерью 11 сентября.
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Комментарии (2)

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Царствие небесное. Вечная память.
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