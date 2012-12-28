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Происшествия
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22 минуты назад
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В квартире на проспекте Мира нашли тело женщины с гнилостными изменениями
Началась доследственная проверка, назначена экспертиза по установлению причины смерти 58-летней липчанки.
По данным GOROD48, женщину обнаружила её дочь. Последний раз она созванивалась с матерью 11 сентября.
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