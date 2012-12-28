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Погода в Липецке
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Происшествия
В Липецке появились ещё два мастера спорта и один международник
Спорт
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На подъезде к Хлевному полыхает лес
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Общество
746
сегодня, 15:32
2

На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 16 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк» - с неудобствами столкнутся жители полутора десятков улиц.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, №№ 11, 14, 17, 20, 22 по улице 6 Гвардейской дивизии, №№ 1, 3, 8, 10 по улице Шаталовой. Подачу ресурса ограничат в этот период жителям частного сектора улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулков Макаренко, Рылеева.

Цистерны с водой для питья подвезут по адресам: улица Черноземная, 32, улица Космонавтов 88, улица 6й Гвардейской Дивизии, 20. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

16 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. Из-за монтажа приборов учета перебои с подачей электроэнергии (не более трех часов для отдельного домовладения в указанные промежутки времени) ожидаются:

- с 09:00 до 19:00 – в домах №№ 44, 46, 48, 48а, 50, 52 по улице Стаханова, №№ 1, 11, 11а, 13 по улице Белана, №№ 8, 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, №№ 6, 8, 8а, 10 по улице Шуминского, №№ 25, 25а, 27 по улице Катукова, № 1 по улице Геологической, №№ 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, № 2а по улице Монтажников, № 11 по улице Юношеской, № 299б по улице Баумана, №№ 2, 2а по улице Доватора, №№ 16, 18, 20, 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 3, 5, 7, 10 по улице Юных Натуралистов, на улице Кривенкова;

- с 09:00 до 17:00 – в домах № 49а по улице Минской, №№ 2б, 2г, 2д по улице Краснознаменной;

- с 14:00 до 19:00 – в домах №№ 2в, 8, 8а, 10 по улице Краснознаменной, №№ 15, 16а, 17 по улице Бачурина, №№ 5, 6, 9а по улице Жуковского, №№ 14, 16, 17, 18а по улице Коммунистической, № 8 по улице Краснозаводской, № 1 по улице Москаленко, № 16 по улице Хорошавина, №№ 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 11, 11а, 15, 17 по улице Кривенкова, на улицах Огнева, Катукова.

Из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат:

- с 09:00 до 17:00 – дома № 1б по улице Гражданской, №№ 1-39 по улице Добролюбова, №№ 1а, 3а по улице Дружбы, №№ 1а, 1у, 2а, 2г, 4а, 6а, 7, 7а, 8а, 9а, 10а, 11, 11а, 12а, 14а, 27б по улице Свердлова, №№ 1, 6 в переулке Уютном, № 39 по улице Ильича, №№ 2, 15 по улице Краснодонской, улицы Известковую, Энгельса, Сурикова, Зеленую, Кошевого, Спортивную, Украинскую, переулок Линейный;

- с 09:00 до 16:00 – в домах №№ 6, 6в по улице Московской.
Отключения воды
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Комментарии (2)

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Обломов
43 минуты назад
А на Неделина 57 с 8 мая так и нет водички. Скоро новый год, в всё по-старому.
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Евгения
сегодня, 15:53
Чем ближе к зиме,тем страшнее.Скоро отопительный сезон,а у них отключения и раскопки.Повторения прошлогодних зимних аварий не будет или это уже не обсуждается?
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