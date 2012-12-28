Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Происшествия
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вчера, 20:46
Женщина отравилась продуктами горения при локальном пожаре
Возгорание произошло на площади 4 квадратных метра
– В комнате горели старые вещи на площади 4 квадратных метра. Пострадала женщина, хозяйка квартиры. С отравлением продуктами горения она госпитализирована в БСМП, – сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
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