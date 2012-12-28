Женщина отравилась продуктами горения при локальном пожаре

Возгорание произошло на площади 4 квадратных метра

Сегодня в одной из квартир в доме №73 по улице Октябрьская произошел пожар.– В комнате горели старые вещи на площади 4 квадратных метра. Пострадала женщина, хозяйка квартиры. С отравлением продуктами горения она госпитализирована в БСМП, – сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.