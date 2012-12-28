Железнодорожный переезд на перегоне между станциями Дон и Патриаршая закроют на ремонт

Ремонтные работы продлятся два дня.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 16 и 17 сентября в Задонском районе на автомобильной дороге Галичья Гора - Дон будет закрыто движение для транспортных средств в связи с ремонтом железнодорожного переезда на перегоне между станциями Дон и Патриаршая.До поселка Дон и до станции «Дон» можно будет доехать по автомобильной дороге Голиково-Задонье-Задоньевский через Елецкий район.– Принимая во внимание, что маршрут объезда находится на значительном расстоянии от закрытого участка дороги, Госавтоинспекция обращается к водителям заранее выбирать маршрут движения и не пересекать железную дорогу в несанкционированных местах, – сообщили в Госавтоинспекции.