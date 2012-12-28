«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Общество
263
сегодня, 10:09
Железнодорожный переезд на перегоне между станциями Дон и Патриаршая закроют на ремонт
Ремонтные работы продлятся два дня.
До поселка Дон и до станции «Дон» можно будет доехать по автомобильной дороге Голиково-Задонье-Задоньевский через Елецкий район.
– Принимая во внимание, что маршрут объезда находится на значительном расстоянии от закрытого участка дороги, Госавтоинспекция обращается к водителям заранее выбирать маршрут движения и не пересекать железную дорогу в несанкционированных местах, – сообщили в Госавтоинспекции.
2
0
0
0
2
Комментарии