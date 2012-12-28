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сегодня, 09:24
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Мошенники обманули девочку-подростка представившись ее двоюродной сестрой

Интернет-аферисты попросили у девочки номер телефона мамы и сообщить код, пришедший по СМС. И, конечно же, мама лишилась крупной суммы.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в начале сентября 13-летняя девочка получила сообщение в социальной сети якобы от своей двоюродной сестры. «Родственница» предложила общаться в личных сообщениях. У подростка не возникло сомнений, что с ней действительно ведёт переписку сестра.

– Неожиданно «сестре» понадобился телефон мамы девочки. Юная липчанка поделилась номером, и на время лжесестра прекратила отправлять сообщения. Когда мошенница под видом родственницы снова появилась в социальной сети, то сильно напугала несовершеннолетнюю заявлением – со счёта её мамы по неизвестной причине спишутся деньги. Чтобы спасти 20 тысяч рублей, подросток взяла телефон мамы и продиктовала код из смс-сообщения, а затем перевела деньги на «безопасный счёт». Такой «проверенный» способ ей посоветовала мошенница. Она обещала вернуть сбережения через 20 минут, но на связь выходить перестала. Вместо зачисления средств, мошенница воспользовалась полученной информацией и оформила на маму девочки кредит на сумму 280 тысяч рублей. О незаконной операции 38-летняя женщина узнала из уведомления на телефоне и обратилась в полицию. На самом деле, страницу сестры взломали злоумышленники, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

– Перейти по ссылке, проголосовать за ребёнка в конкурсе, одолжить деньги или незамедлительно спасти сбережения от мошенников – это большой риск! Именно под данными предлогами действуют аферисты, которые получили доступ к личному аккаунту близкого человека. Не действуйте опрометчиво – позвоните человеку, от лица которого отправлено сообщение, и узнайте правдивость рассказанной истории, – добавили в полиции.
мошенничество
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Александр Н.
6 минут назад
С марта 2025 года можно будет запрещать онлайн кредиты, для этого надо посетить МФЦ или через Госуслуги, но почему тянут с этим большой вопрос, значит кому-то выгодно.
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Макс
21 минуту назад
У меня взломали госуслуги и набрали микрозаймов. Вот как можно давать кредит онлайн., может кто-то скажет , это быстро и хорошо. А по итогу хорошо только мошенникам.
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Однако
44 минуты назад
Конечно, в 13 лет нужно бы уже соображать, но возникает вопрос: где была мама, когда её дочь "спасала" финансы? А главное, почему телефон был в доступе дочери, а с мамой по "спасению" её же средств, никто не решил посоветоваться?
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Липчанка
44 минуты назад
Наверно, кто дает кредит онлайн в договоре с мошенниками, так можно подумать. Как может быть выдан кредит без подписи заемщика?
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Горожанка
сегодня, 10:58
Все знают, как с этим бороться. Но никто ничего не делает. Почему не ввести запрет на кредит онлайн? Хотя бы в заявительном порядке. Кому надо, поставит запрет.
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Коко джамбо
сегодня, 10:07
Когда уже можно будет подать заявление на гос услугах что бы не давали кредиты онлайн. Нужно будет -сам приду в отделение. А вообще под такой процент шли бы они лесом
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Гость
сегодня, 11:17
С 1 марта 2025 года можно будет запретить себе кредит вообще.
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Патриот
сегодня, 10:10
Точно.
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Серега
сегодня, 10:02
13 лет человеку, а ума как у 5-ней.
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