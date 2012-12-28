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Происшествия
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вчера, 13:56
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Дело о выбитой с дороги полицейской машине дошло до суда
Виновной в аварии, которая произошла в День Победы, следствие сочло женщину-водителя.
По данным следствия, женщина-водитель нарушила правила дорожного движения, не предоставив при повороте налево преимущество встречной полицейской машине.
«Выехав на встречную полосу, она не убедилась в безопасности своего манёвра и допустила столкновение с автомобилем ДПС, в результате которого здоровью сотрудника полиции, находившемуся на переднем пассажирском сиденье причинен тяжкий вред», — говорится в сообщении СК.
Санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает вплоть до двух лет лишения свободы.
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