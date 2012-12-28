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вчера, 13:56
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Дело о выбитой с дороги полицейской машине дошло до суда

Виновной в аварии, которая произошла в День Победы, следствие сочло женщину-водителя.

СК завершил расследование дела о ДТП, в котором был нанесен тяжкий вред здоровью сотрудника полиции (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Обвиняемой по делу проходит женщина — водитель автомобиля «Шкода». Речь идет об аварии случившейся 9 мая прошлого года возле села Боринское, когда «Шкода» выбила с дороги в кювет патрульный автомобиль.

По данным следствия, женщина-водитель нарушила правила дорожного движения, не предоставив при повороте налево преимущество встречной полицейской машине.

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«Выехав на встречную полосу, она не убедилась в безопасности своего манёвра и допустила столкновение с автомобилем ДПС, в результате которого здоровью сотрудника полиции, находившемуся на переднем пассажирском сиденье причинен тяжкий вред», — говорится в сообщении СК.

Санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает вплоть до двух лет лишения свободы.

авария
ДТП
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Бывший сотрудник
вчера, 16:35
Не нужно гнать на гаишников,они ездят очень аккуратно,а вот водители скорой в основном предпенсионеры,это конечно беда .
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Горожанин
вчера, 21:26
Аккуратно? Неоднократно наблюдал, как сотрудники ГИБДД несутся по трассе со скоростью под 160 км. в час, а может и больше, а в Липецке проезжают на запрещающий сигнал светофора. А если случится ДТП, виноват будет обычный водитель?
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Гость
вчера, 16:22
Это не машина скорой помощи, которую можно игнорировать. Получит тётя по полной.
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Князь просто князь
вчера, 17:32
Прежде всего оставайтесь людьми, они могли бы пропустить . За рулём новичок ,а эти профессионалы. Или только на бумаге?
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Ага
вчера, 18:59
Прежде всего оставайтесь людьми, они могли бы пропустить . За рулём новичок ,а эти профессионалы. Или только на бумаге? Кто и как этим "новичкам" права выдаёт ? Совсем не хочу упрекать сотрудников ДПС, ездят нормально.
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Житель
вчера, 15:26
Видать не пристегнут был ремнем безопасности сотрудник полиции на переднем пассажирском сиденье.
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Жаль женщину.
вчера, 14:45
Пока эти господа в поконах на своей шкуре не испытали удовольстаие только тогда стали думать о светофорах!
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