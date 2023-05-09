«Шкода» выбила автомобиль ГИБДД с трассы Липецк-Хлевное

Пострадали пять человек.





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Днем 9 мая на трассе Липецк-Хлевное возле села Боринское столкнулись патрульный автомобиль ГИБДД и легковая «Шкода». После удара полицейская машина опрокинулась в кювет. В аварии пострадали пять человек: двое полицейских, водитель и пассажиры «Шкоды».



- По предварительным данным, водитель «Шкоды» не предоставил патрульному автомобилю, который двигался по главной дороге, преимущество при повороте налево, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.



Пока ни возраст пострадавших, ни серьезность полученных ими травм не известны: оперативная группа автоинспекции еще работает на месте столкновения.



