Происшествия

сегодня, 11:35

«Шкода» выбила автомобиль ГИБДД с трассы Липецк-Хлевное

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#авария #ДТП
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Пострадали пять человек.

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Днем 9 мая на трассе Липецк-Хлевное возле села Боринское столкнулись патрульный автомобиль ГИБДД и легковая «Шкода». После удара полицейская машина опрокинулась в кювет. В аварии пострадали пять человек: двое полицейских, водитель и пассажиры «Шкоды».

- По предварительным данным, водитель «Шкоды» не предоставил патрульному автомобилю, который двигался по главной дороге,  преимущество при повороте налево, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Пока ни возраст пострадавших, ни серьезность полученных ими травм не известны: оперативная группа автоинспекции еще работает на месте столкновения.

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#авария #ДТП
3

Комментарии (4)

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Ха

41 секунду назад
Мужик с Липецка, чудо-юдо за рулём Шкоды
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Город

4 минуты назад
Случай , когда ГИБДД оказались на месте ДТП сразу , а не через несколько часов . Всем пострадавшим скорейшего выздоровления .
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Полина

35 минут назад
Это моя тетя...
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Мужик с Липецка

36 минут назад
Вот это мужик на Шкоде учудил, так учудил. ГИБДДешники в шоке.
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