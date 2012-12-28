Из банкомата украли 115 000 рублей

Мужчина решил положить деньги на счет, но не убедился, что средства зачислены: из купюроприемника 115 000 рублей забрал прохожий.

В липецкий отдел полиции №5 обратился липчанин, который ещё 27 августа около 20:00 в помещении торгового центра через банкомат решил положить на счет 115 000 рублей. Мужчина не убедился, что деньги зачислены, и покинул магазин. А деньги вернулись в купюроприемник, откуда их забрал проходивший мимо мужчина. Происшествие попало на запись камеры наблюдения.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, по подозрению в краже задержан 63-летний липчанин. Он уже вернул деньги потерпевшему. Но уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» всё равно возбуждено. Максимальная санкция этой статьи — 5 лет лишения свободы.