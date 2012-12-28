С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Происшествия
1033
сегодня, 15:38
6
Из банкомата украли 115 000 рублей
Мужчина решил положить деньги на счет, но не убедился, что средства зачислены: из купюроприемника 115 000 рублей забрал прохожий.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, по подозрению в краже задержан 63-летний липчанин. Он уже вернул деньги потерпевшему. Но уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» всё равно возбуждено. Максимальная санкция этой статьи — 5 лет лишения свободы.
0
3
3
0
2
Комментарии (6)