Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Избирком сообщил результаты выборов: у Игоря Артамонова — 81% голосов
Политика
Четыре машины повредил во дворе вечерний ездок
Происшествия
Улицу Неделина перекроют на 22 дня, Катукова — на месяц
Общество
Игорь Артамонов догнал Олега Королева
Общество
Выборы губернатора признаны состоявшимся, но с одним особым мнением
Общество
«Квадра» перекопает сразу четыре улицы в Липецке
Общество
Под Липецком погиб водитель «ВАЗа»
Происшествия
Глава Липецка помирил двух директоров управляющих компаний
Общество
На Центральном пляже в Липецке утонул мужчина
Происшествия
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Происшествия
Читать все
На Центральном пляже в Липецке утонул мужчина
Происшествия
В перегруженной 18-й школе Липецка хотят сдать в аренду спортивный и хореографический залы
Общество
Выборы губернатора признаны состоявшимся, но с одним особым мнением
Общество
Из банкомата украли 115 000 рублей
Происшествия
31-летняя женщина, обокравшая мать погибшего на СВО бойца, получила 5 лет колонии
Общество
Липецкая область заняла 32 место в рейтинге регионов по рынку труда
Общество
39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Происшествия
Липчанин успешно занимается продюсированием фильмов
Культура
Подопечные фонда «Милосердие» получили помощь по итогам онлайн-марафона от НЛМК
НЛМК Live
Жара не хочет уходить из Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
1033
сегодня, 15:38
6

Из банкомата украли 115 000 рублей

Мужчина решил положить деньги на счет, но не убедился, что средства зачислены: из купюроприемника 115 000 рублей забрал прохожий.

В липецкий отдел полиции №5 обратился липчанин, который ещё 27 августа около 20:00 в помещении торгового центра через банкомат решил положить на счет 115 000 рублей. Мужчина не убедился, что деньги зачислены, и покинул магазин. А деньги вернулись в купюроприемник, откуда их забрал проходивший мимо мужчина. Происшествие попало на запись камеры наблюдения. 

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, по подозрению в краже задержан 63-летний липчанин. Он уже вернул деньги потерпевшему. Но уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» всё равно возбуждено. Максимальная санкция этой статьи — 5 лет лишения свободы.
кража
0
3
3
0
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Света
16 минут назад
На что надеются Кругом камеры!
Ответить
Ну вот
31 минуту назад
Кому-то, видимо, довольно легко достаются деньги, раз эти люди даже не парятся с подтверждением о зачислении на счёт денежных средств.
Ответить
Вечные
32 минуты назад
косячники эти мужики. Один забывает, не проверив, другой забирает, не известив. По-любому каждому от его жены влетело.
Ответить
Фауст
52 минуты назад
А почему нет видео как они там оказались?...
Ответить
Да уж
сегодня, 16:16
Снова кто-то напишет - это ж находка, не кража... Шёл, денюжка лежит. И шёл бы себе дальше. Не твоё, не трожь, вернись, администратору или кассиру скажи.
Ответить
Либерман
сегодня, 16:08
Какой культурный дедушка. Оглянулся и сказал Спасибо банкомату !
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru