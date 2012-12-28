Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Две трети участников дистанционного электронного голосования проголосовали за Игоря Артамонова
Общество
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сегодня, 22:06
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После обработки 24,50% протоколов избирательных комиссий, Игорь Артамонов набирает 76,63 %
Центризбирком публикует первые данные подсчета голосов избирателей на выборах губернатора Липецкой области
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