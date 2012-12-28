После обработки 24,50% протоколов избирательных комиссий, Игорь Артамонов набирает 76,63 %

Центризбирком публикует первые данные подсчета голосов избирателей на выборах губернатора Липецкой области

Так Игорь Артамонов («Единая Россия») после подсчета 24,50% протоколов избирательных комиссий набирает 76,64% голосов, Анатолий Емельянов (ЛДПР) – 7,15%, Юрий Логинов («Коммунисты России») – 6,59%, Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За Правду») – 4,65%, Полина Валентинова («Новые люди») – 2,94%.