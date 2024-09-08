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601
08.09.2024 21:56
7

Две трети участников дистанционного электронного голосования проголосовали за Игоря Артамонова

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала данные об итогах дистанционного голосования на выборах губернатора Липецкой области. Из 61 565 его участников 45 913 отдали свои голоса за Игоря Артамонова.

За Анатолия Емельянова (ЛДПР) проголосовали 6627 человек.

Юрий Логинов («Коммунисты России») набрал 4085 голосов.

За Ларису Ксенофонтову («Справедливая Россия — За Правду») проголосовали 3090 избирателей.

За Полину Валентинову («Новые люди») проголосовали всего лишь 1850 участников ДЭГ.
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
пава
сегодня, 10:49
ДЭГ поставить галочку за другого -победит все равно кто надо.вот и 81%.
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Надежда
вчера, 06:11
А я не смогла проголосовать, у меня портал так и не открылся
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Гость
08.09.2024 22:19
А я, не голосил, просто кивнул в телевизор =)
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знающий
08.09.2024 22:12
как всегда 87% за одну партию, ну ну.
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Светлая
08.09.2024 22:08
Ура!!! Разум торжествует,ну и справедливость конечно.
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Зина
08.09.2024 22:01
Ура!!! Поздравляем, регион хорошеет рабочих мест много.
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Ужас
вчера, 01:09
Ага, прям на глазах ростет, только почему то от сюда все стараются уехать
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