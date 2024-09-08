Две трети участников дистанционного электронного голосования проголосовали за Игоря Артамонова

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала данные об итогах дистанционного голосования на выборах губернатора Липецкой области. Из 61 565 его участников 45 913 отдали свои голоса за Игоря Артамонова.