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Общество
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08.09.2024 21:56
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Две трети участников дистанционного электронного голосования проголосовали за Игоря Артамонова
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала данные об итогах дистанционного голосования на выборах губернатора Липецкой области. Из 61 565 его участников 45 913 отдали свои голоса за Игоря Артамонова.
Юрий Логинов («Коммунисты России») набрал 4085 голосов.
За Ларису Ксенофонтову («Справедливая Россия — За Правду») проголосовали 3090 избирателей.
За Полину Валентинову («Новые люди») проголосовали всего лишь 1850 участников ДЭГ.
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