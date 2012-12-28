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«Госуслуги» для детей: как зарегистрировать отдельный профиль
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214
сегодня, 09:36
2

«Госуслуги» для детей: как зарегистрировать отдельный профиль

Учетная запись на портале госуслуг может быть не только у взрослых, но и детей.

Сегодня регистрация детского кабинета перестала быть данью моде – она помогает школьнику в полном объеме пользоваться некоторыми учебными сервисами и услугами. GOROD48 расскажет, когда доступ к госуслугам открывает для школьника дополнительные возможности и как зарегистрировать ребенка на портале.

Зачем ребенку нужна учетная запись на госуслугах

Учётная запись ребёнка на Госуслугах – это личный кабинет для детей до 17 лет включительно. С ее помощью ребенок получает доступ к своему электронному дневнику – он может посмотреть оценки и домашнее задание, отправить сообщение учителю. Собственная учетная запись пригодится ребенку для участия в некоторых олимпиадах. Школьник также сможет записаться в кружок или секцию. Для подростков с 14 лет открывается доступ к оформлению Пушкинской карты, подаче заявлений на временное трудоустройство и на получение водительских прав для вождения мопеда. Старшеклассники могут узнать результаты ЕГЭ и отправить заявление в университет.

Следует помнить – интересы детей до 14 лет, у которых еще нет паспорта, в государственных структурах в полной мере представляют родители. То есть, до 14 лет аккаунт для несовершеннолетнего создает родитель или другой законный представитель, и привязывает его к своей учетной записи. Такой детский профиль будет неподтвержденным. После наступления 14 лет и получения паспорта, подросток может пройти регистрацию на портале самостоятельно – в рамках закона он считается частично дееспособным и способен сам принимать часть решений. Дети старше 14 лет могут также подтвердить учетную запись на «Госуслугах». Для этого нужно прийти с паспортом в МФЦ. Статус учетной записи поменяют специалисты центра.

Как создать учетную запись ребенка на госуслугах

Шаг 1

Чтобы зарегистрировать ребенка на госуслугах, у родителя также должна быть своя подтвержденная учетная запись на едином портале. Если личного кабинета еще нет или он не подтвержден, сначала мама или папа проходят регистрацию сами, а потом регистрируют ребенка.

Чтобы у ребенка появилась учетная запись на госуслугах, сначала нужно создать его карточку в профиле одного или обоих родителей (если вы еще не создавали ее в собственном личном кабинете). Для этого потребуется выбрать раздел «Документы и данные», а затем - «Семья и дети». Добавляем сведения о ребёнке: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер свидетельства о рождении, СНИЛС, полис, адрес проживания. Дождитесь автоматического подтверждения свидетельства о рождении ребёнка и его СНИЛС. Оно занимает от 15 минут до 5 дней в зависимости от загрузки ведомства. Когда документы пройдут проверку, появится ссылка на создание учетной записи. Без подтверждённых свидетельства о рождении ребёнка и СНИЛС создать детскую учётную запись не получится.

Создать учётную запись онлайн на Госуслугах можно, если у ребёнка есть СНИЛС и свидетельство о рождении, выданное в России или российских консульствах. Если у ребёнка иностранный документ о рождении, учетную запись создают в МФЦ. Понадобятся ваш паспорт, свидетельство с нотариально заверенным переводом на русский язык и СНИЛС ребенка. Если ребенок старше 14 лет сам создает профиль, карточка все равно понадобится для привязки учетной записи к аккаунту родителя – даже если у подростка появился собственный аккаунт. Например, только родители могут оформить пособия и льготы, возврат денег за питание в школе на период карантина. Привязать аккаунт ребёнка к своему могут оба родителя одновременно, или один из родителей – по желанию.

Если карточку в профиле вы уже создавали ранее – например, для получения пособий или записи к врачу – второй раз создавать ее не нужно. Можно сразу переходить ко второму шагу.

Шаг 2

После проверки создать учетную запись ребенка несложно. В карточке ребенка нажмите кнопку «Создать», заполните форму – укажите место рождения, адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. Важно: электронная почта и номер телефона ребёнка не должны быть привязаны к другим учётным записям на госуслугах. Телефон и почту можно использовать как логин при входе на портал в учётную запись ребёнка. Регистрация подтверждается кодом из СМС или через ссылку из почты. Аккаунт готов. Такой алгоритм необходимо выполнить для каждого из детей.

Шаг 3

Последний этап – нужно привязать учетную запись ребенка к учетной записи родителя. Привязывать учётную запись ребёнка младше 14 лет не нужно, если она создана родителем из своего личного кабинета. Такая учётная запись привязывается автоматически. При необходимости, «привязать» детский аккаунт к своему также может второй родитель. Для этого потребуется зайти в раздел «Семья и дети» учетной записи взрослого пользователя; выбрать карточку ребенка; нажать кнопку «Привязать»; ввести электронную почту, на которую зарегистрирован аккаунт ребенка; подтвердить, что учетная запись принадлежит вашему ребенку; получить код привязки и ввести его в аккаунте ребенка.

Обязательно ли создавать учетную запись ребенку

Создание личного кабинета ребенка на портале госуслуг – дело добровольное. Закон этого не требует. На практике многие школы требуют, чтобы у ребёнка (или хотя бы у родителей) была учётная запись на госуслугах для доступа к электронному дневнику и, соответственно, домашнему заданию и оценкам. Отказ от регистрации юридически возможен, на практике такой шаг может доставить неудобства.
гайд
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Комментарии (2)

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Как гость
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коля
12 минут назад
а что это серьезно.а кредиты на детей еще оформлять не начали. мне кажется чем позже ребенок поймет весь бред .взрослой жизни .тем лучше.
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Горожанин Липецка
сегодня, 10:04
Дело добровольное, а они требуют где тогда правоохранительные органы.
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