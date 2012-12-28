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Неделя 48
Сегодня - финальный день голосования на выборах губернатора
Общество
Читать все
Общество
975
сегодня, 08:00

Сегодня - финальный день голосования на выборах губернатора

В 08.00 снова открылись все избирательные участки в Липецкой области. Ближе к полуночи станут известны первые предварительные итоги выборов

Выборы стартовали в пятницу, 6 сентября. Общая явка на выборах губернатора Липецкой области на 20:00 7 сентября составила 43% с учётом избирателей, воспользовавшихся системой дистанционного электронного голосования. На участки пришли 39,74% избирателей. Системой ДЭГ воспользовались 87,57% избирателей от общего количества, подавших заявки.

Избирательные участки закроются сегодня в 20.00. Ближе к ночи станут известны первые предварительные итоги выборов.
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