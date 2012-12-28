Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Общество
975
сегодня, 08:00
Сегодня - финальный день голосования на выборах губернатора
В 08.00 снова открылись все избирательные участки в Липецкой области. Ближе к полуночи станут известны первые предварительные итоги выборов
Избирательные участки закроются сегодня в 20.00. Ближе к ночи станут известны первые предварительные итоги выборов.
11
0
1
1
3
Комментарии