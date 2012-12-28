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вчера, 16:00
3

Птичку жалко: по 15-му микрорайону летает попугай корелла

Хозяйка просит поймать и вернуть семилетнюю Прошу.

Вечером 5 сентября в Липецке из окна на проезде Строителей улетел попугай корелла. Птица покружила над пятиэтажками и потом села на высокое дерево.

«Если кому-то удастся ее поймать, огромная просьба вернуть. Вознаграждение гарантировано», — просит в соцсетях хозяйка попугая Светлана Воробьёва.

Светлана рассказала GOROD48, что самке попугая по кличке Проша семь лет, и за это время птица стала настоящим членом семьи. На волю Проша улетела из-за забывчивости хозяйки — та случайно не закрыла дверь на балкон, а потом услышала шум крыльев… На объявление Светланы в соцсетях пока никто не откликнулся. А птичку жалко — в Липецке вот-вот похолодает.

Как пояснил GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе, орнитолог Владимир Сарычев, попугай будет чувствовать себя на воле более-менее хорошо до первых заморозков. А потом либо погибнет, либо прибьётся к кому-то на балкон или залетит в дом.

Впрочем, по словам орнитолога, попугаи не так просты, и легко адаптируются к нашему климату. До морозов он их вполне устраивает. Также Владимир Сарычев привёл интересный пример: оказывается, попугаи живут в промозглом и слякотном Лондоне. По данным из открытых источников, в 1995 году в городе Эшфорд (к востоку от Лондона) насчитывалось около 1500 попугаев. Пару лет назад — уже более 30 тысяч. Есть версия, что из Англии они улетают на зимовку в Египет. Другие учёные считают, что в Британии за последнее время было мало суровых зим и попугаи адаптировались: сумели выжить и размножиться.

Связаться со Светланой можно по ссылке.
птицы
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Я
вчера, 23:06
Жалко птичку. Если к кому залетит, отдайте хозяину. Привыкаешь и к птицам, и к животным.
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Умный
вчера, 19:35
Летает на птичьих правах...
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Лиза
вчера, 16:57
Надеюсь, он сообразит, что надо вернуться домой и найдёт своё окно.
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