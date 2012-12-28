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сегодня, 16:30
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В первый день осени в Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы. На большей части области установилась высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости, по югу чрезвычайная – 5 класс горимости. С 30 августа местами по Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем – от +26 до +31 градусов. В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +13 до +15 градусов, днем – от +28 до +30 градусов. День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году –3 градусов тепла.
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Stepanov
44 минуты назад
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