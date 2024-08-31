Жители Липецкой области наблюдали последнее северное сияние лета

Редкое для центральной России явление наблюдают в регионе уже в 7-й раз.





Такие кадры характерны для северных регионов, а у нас заметить их можно в период сильных магнитных бурь. Как говорят астрономы, во время выбросов солнечного вещества геомагнитное поле Земли расширяется и его становится видно лучше, в том числе в южных широтах. Поэтому и до нас изредка доходит Северное сияние.





В этом году его наблюдают в Липецкой области уже 7-й раз.











Очередное нечастое явления для наших широт сняла в селе Коренёвщино Добровского района «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова.