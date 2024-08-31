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269
сегодня, 10:09
2

Жители Липецкой области наблюдали последнее северное сияние лета

Редкое для центральной России явление наблюдают в регионе уже в 7-й раз.

Очередное нечастое явления для наших широт сняла в селе Коренёвщино Добровского района «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова.

Такие кадры характерны для северных регионов, а у нас заметить их можно в период сильных магнитных бурь. Как говорят астрономы, во время выбросов солнечного вещества геомагнитное поле Земли расширяется и его становится видно лучше, в том числе в южных широтах. Поэтому и до нас изредка доходит Северное сияние. 

В этом году его наблюдают в Липецкой области уже 7-й раз.

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Северное сияние
магнитная буря
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Эксперименты проводят
29 минут назад
Голова раскалывается....
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Либерзон
сегодня, 10:28
Наблюдал сегодня сияние синих, рядом с "Трибуной",впечатляет....
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