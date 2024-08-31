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Общество
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сегодня, 10:09
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Жители Липецкой области наблюдали последнее северное сияние лета
Редкое для центральной России явление наблюдают в регионе уже в 7-й раз.
Такие кадры характерны для северных регионов, а у нас заметить их можно в период сильных магнитных бурь. Как говорят астрономы, во время выбросов солнечного вещества геомагнитное поле Земли расширяется и его становится видно лучше, в том числе в южных широтах. Поэтому и до нас изредка доходит Северное сияние.
В этом году его наблюдают в Липецкой области уже 7-й раз.
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