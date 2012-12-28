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Экономика
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сегодня, 18:47
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Статистика: молочные продукты и яйца продолжили дорожать в Липецкой области
Рост цен на молочные продукты фиксируется третью неделю подряд. Вторую неделю росли в цене яйца. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 20 по 26 августа) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.
Подешевели за неделю свинина (-0,79%), куры (-1,65%), сахар (-3,07%), соль (-0,47%), рис (-0,32%), ржаной хлеб (-0,19%). Среди овощей стали дешевле картофель (-7%), капуста (-5,62%), лук (-2,73%), свекла (-2,15%), морковь (-7,36%), помидоры (-0,1%). Не изменились цены на баранину и чай.
Из непродовольственных товаров подорожали школьные спортивные костюмы, детские и взрослые кроссовки, сигареты с фильтром, сухие корма для животных – рост на эти товары за неделю составил менее одного процента. Вместе с тем зубные щетки стали дороже на 1,4%, а поливитамины сразу на 2,31%. Немного подешевели женские эластичные колготки и зубная паста.
Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для школьников, мужские и детские футболки, мужские носки, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, шампунь, спички, туалетную бумагу, детские подгузники.
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