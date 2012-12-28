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Происшествия
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сегодня, 14:05
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36-летнюю женщину обокрали в бане
Подозревают администратора.
По подозрению в краже была задержана 42-летняя ельчанка — администратор бани.
«Подозреваемая в ночь с 19 на 20 августа работала администратором в бане. После того, как гости покинули заведение, она убирала помещение и обнаружила оставленную посетителями золотую цепочку с кулоном. Так как сразу за ней никто не пришёл, она решила оставить золотые изделия себе. А когда стало известно, что потерпевшая обратилась в полицию, подбросила золотую цепочку с кулоном в парное отделение, откуда её и изъяли полицейские», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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