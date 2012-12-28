36-летнюю женщину обокрали в бане

Подозревают администратора.

27 августа в Елецком районе в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила о краже золотой цепочки с кулоном за 112 000 рублей. Украшения женщина оставила в бане.По подозрению в краже была задержана 42-летняя ельчанка — администратор бани.«Подозреваемая в ночь с 19 на 20 августа работала администратором в бане. После того, как гости покинули заведение, она убирала помещение и обнаружила оставленную посетителями золотую цепочку с кулоном. Так как сразу за ней никто не пришёл, она решила оставить золотые изделия себе. А когда стало известно, что потерпевшая обратилась в полицию, подбросила золотую цепочку с кулоном в парное отделение, откуда её и изъяли полицейские», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.