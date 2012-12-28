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Происшествия
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сегодня, 12:11
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Липчанин нашёл у торгового центра барсетку и вытащил из нее 47 000 рублей
После кражи денег мужчина отнёс клатч на пост охраны.
24 сентября прошлого года около полудня у входа в торгово-выставочный центр «Мебельный континент» на улице Балмочных липчанин поднял мужской клатч, в котором обнаружил крупную сумму. С ним в это время были двое друзей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, незаметно от них мужчина достал из барсетки 47 000 рублей и положил их в карман своей олимпийки, после чего отнес клатч на пост охраны торгового центра. При этом друзьям вор сообщил, что в клатче было всего 700 рублей.
Охраннику он как ни в чём не бывало заявил, что нашел мужской клатч на парковке у входа в торговый центр.
Вскоре за клатчем вернулся хватившийся его хозяин, который обнаружил пропажу, доехав до кольца Трубного завода. Охранник отдал мужчине клатч, но тот не обнаружил в нём денег. Это была почти вся зарплата мужчины: он получает 50 000 рублей, и при этом ежемесячно оплачивает кредит и ипотеку.
Передавшую клатч охраннику троицу быстро вычислили: но двое друзей подсудимого настаивали, что тот забрал себе из чужой барсетки всего 700 рублей.
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