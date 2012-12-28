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сегодня, 12:11
6

Липчанин нашёл у торгового центра барсетку и вытащил из нее 47 000 рублей

После кражи денег мужчина отнёс клатч на пост охраны.

Правобережный районный суда приговорил липчанина к двум годам колонии строгого режима за кражу с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ). А путём сложения этого приговора с ранее назначенными наказаниями мужчина получил 2,5 года «строгача».

24 сентября прошлого года около полудня у входа в торгово-выставочный центр «Мебельный континент» на улице Балмочных липчанин поднял мужской клатч, в котором обнаружил крупную сумму. С ним в это время были двое друзей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, незаметно от них мужчина достал из барсетки 47 000 рублей и положил их в карман своей олимпийки, после чего отнес клатч на пост охраны торгового центра. При этом друзьям вор сообщил, что в клатче было всего 700 рублей. 

Охраннику он как ни в чём не бывало заявил, что нашел мужской клатч на парковке у входа в торговый центр.

Вскоре за клатчем вернулся хватившийся его хозяин, который обнаружил пропажу, доехав до кольца Трубного завода. Охранник отдал мужчине клатч, но тот не обнаружил в нём денег. Это была почти вся зарплата мужчины: он получает 50 000 рублей, и при этом ежемесячно оплачивает кредит и ипотеку. 

Передавшую клатч охраннику троицу быстро вычислили: но двое друзей подсудимого настаивали, что тот забрал себе из чужой барсетки всего 700 рублей. 
кража
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Ромео
сегодня, 15:24
Платит он там кредиты и ипотеки, да плевать что он там платит не надо быть расхлебаем, а воришка конечно балван, инициатива имеет инициатора)))
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Безмасочник
сегодня, 13:01
А если бы он нашел все это в контейнере и присвоил, это была бы кража или нет?
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Блондинка
сегодня, 12:53
Мужской клатч????Что-то новенькое!Тоже хочу!!!!
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Подозрительный предмет
сегодня, 12:51
Рисковый парень!
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Во блин
сегодня, 12:35
Тут ребёнка сбил на смерть и рассекает дальше, а это нашёл. Вознаграждение так сказать себе забрал. 100% в клаче-барсетке доки были.
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Дмитрий
сегодня, 12:17
Так борсетка или клатч? Что то тут не чисто
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