Особый противопожарный режим водится в лесах Липецкой области

Режим будет действовать до конца сентября. В лесах запрещается разведение открытого огня.

Особый противопожарный режим вводится на территории лесов Липецкой области с 1 по 30 сентября в связи с установившейся сухой и жаркой погодой. Об этом сообщает правительство области.Во время действия режима устанавливаются дополнительные меры безопасности, усиливается патрулирование лесов и увеличиваются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Так, в лесах запрещается использование мангалов и иных приспособлений с применением открытого огня. Не допускается разжигание костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на территории лесных массивов и на участках, непосредственно примыкающих к ним.Нарушение этих правил в условиях особого противопожарного режима грозит штрафами: для граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.Ранее из-за жары въезд в леса области был ограничен.