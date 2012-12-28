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Общество
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сегодня, 17:13
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Особый противопожарный режим водится в лесах Липецкой области
Режим будет действовать до конца сентября. В лесах запрещается разведение открытого огня.
Во время действия режима устанавливаются дополнительные меры безопасности, усиливается патрулирование лесов и увеличиваются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Так, в лесах запрещается использование мангалов и иных приспособлений с применением открытого огня. Не допускается разжигание костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на территории лесных массивов и на участках, непосредственно примыкающих к ним.
Нарушение этих правил в условиях особого противопожарного режима грозит штрафами: для граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.
Ранее из-за жары въезд в леса области был ограничен.
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