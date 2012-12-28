В избиении 20-летнего липчанина и 16-летнего подростка разбираются следственные органы

Активист Даниил Бусловский сообщил об очередном избиении: «двоих детей» на улице Доватора. Якобы предлогом для драки стала стандартная просьба дать закурить.

Как стало известно GOROD48, дело об избиении расследует СУ СК России по Липецкой области. Известно, что пострадавшим 16 и 20 лет. О национальности нападавших пока неизвестно.