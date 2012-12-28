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сегодня, 15:47
34

В избиении 20-летнего липчанина и 16-летнего подростка разбираются следственные органы

Активист Даниил Бусловский сообщил об очередном избиении: «двоих детей» на улице Доватора. Якобы предлогом для драки стала стандартная просьба дать закурить.

Как стало известно GOROD48, дело об избиении расследует СУ СК России по Липецкой области. Известно, что пострадавшим 16 и 20 лет. О национальности нападавших пока неизвестно.
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Комментарии (34)

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МАЛИНА ШИП
16 минут назад
В Липецке и поводов не надо. Безнаказанность - вот единственный повод махать своими конечностями.
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Лэсли
22 минуты назад
Видимо поводом стал внешний вид [серьга в ухе]. Диковатое у нас общество.
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Макс
сегодня, 21:00
Нещести
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 20:31
Господи, спаси этот мир! У зверей нет национальности: несколько дней назад русский забивал русских мальчишек! За просто так. Хочу бью, хочу убью. Всё от безнаказанности.
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Критик
сегодня, 19:35
Опять "ценные" специалисты?
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Анжелика
сегодня, 18:52
У меня такая же губа была после неудачного пирсинга.
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Барбершопер Антуан
сегодня, 19:25
И у меня.
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Котик
сегодня, 18:07
Пока разберут а виновник за границу уедет
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Вроде
сегодня, 18:09
Мы в изоляции, не?
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Николай
сегодня, 18:07
Да и 90% подростков сейчас не воспитанные, опасные, брехливые. И сами лупят людей.
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Эстонец
сегодня, 18:02
Курить вредно.
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Александр Н.
сегодня, 17:51
Липецк ещё раз прославился, сколько развелось дебилов, да ещё и права качают, а всё от безнаказанности.
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