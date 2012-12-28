Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Завкафедрой ЛГТУ избили в модном месте: действия нападавших расценены как умышленное причинение легкого вреда здоровью
Происшествия
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сегодня, 15:47
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В избиении 20-летнего липчанина и 16-летнего подростка разбираются следственные органы
Активист Даниил Бусловский сообщил об очередном избиении: «двоих детей» на улице Доватора. Якобы предлогом для драки стала стандартная просьба дать закурить.
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