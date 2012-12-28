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сегодня, 10:24
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В Хлевенском районе горел мусорный полигон

Областные экологи проводят комплексную оценку причинённого экологического вреда.

В Хлевенском районе горел мусорный полигон «Экопром-Липецк».

«Регоператор неоднократно игнорировал требования надзорных органов о соблюдении правил обращения с отходами и продолжал эксплуатировать полигон с нарушением требований природоохранного законодательства. Это привело к очередному возгоранию. На место незамедлительно выехали пожарные расчёты, экологическая лаборатория. Областные экологи проводят комплексную оценку причинённого экологического вреда на основании данных отбора проб», —  сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.

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Информация о пожаре уже доведена до Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора для проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении юрлица.

Фото – t.me/ekonevidal
пожар
экология
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Комментарии (3)

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Как гость
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Гость
3 минуты назад
каждый год одно и тоже
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возможно
58 минут назад
нужно выдать предостережение
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Грязный Липецк
6 минут назад
А лучше оштрафовать на 500 рублей, что бы больше неповадно было
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