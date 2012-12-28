Областные экологи проводят комплексную оценку причинённого экологического вреда.

В Хлевенском районе горел мусорный полигон «Экопром-Липецк».«Регоператор неоднократно игнорировал требования надзорных органов о соблюдении правил обращения с отходами и продолжал эксплуатировать полигон с нарушением требований природоохранного законодательства. Это привело к очередному возгоранию. На место незамедлительно выехали пожарные расчёты, экологическая лаборатория. Областные экологи проводят комплексную оценку причинённого экологического вреда на основании данных отбора проб», — сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.Информация о пожаре уже доведена до Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора для проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении юрлица.