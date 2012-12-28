71-летняя продавщица нашла у магазина карту и сделала 10 покупок за чужой счёт

Причём найденной картой она расплачивалась в том же магазине, где работала.

В Добровском округе 71-летнюю продавщицу магазина приговорили к полутора годам лишения свободы условно за кражу с банковского счёта (по пункту «г» части третьей 3 статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, продавщица нашла перед фасадом магазина чужую банковскую карту, и в период с 10 октября по 13 октября прошлого года совершила с её помощью более 10 покупок в том же магазине, где работала. С карты было потрачено 13 тысяч рублей.