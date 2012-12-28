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Происшествия
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сегодня, 16:38
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71-летняя продавщица нашла у магазина карту и сделала 10 покупок за чужой счёт
Причём найденной картой она расплачивалась в том же магазине, где работала.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, продавщица нашла перед фасадом магазина чужую банковскую карту, и в период с 10 октября по 13 октября прошлого года совершила с её помощью более 10 покупок в том же магазине, где работала. С карты было потрачено 13 тысяч рублей.
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