37-летний мужчина разгромил «ВАЗ-21099» топором, увидев внутри своего сына

Мужчину разозлило, что водитель был пьян и при этом повёз ребёнка.

В Усманском районе передано в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Дмитриевка, обвиняемого в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений. Он набросился на «ВАЗ 21099» с топором.По версии следствия, 20 августа прошлого года на улице Ждановской села Пластинки Усманского района мужчина подошел к автомобилю «ВАЗ-21099» и стал наносить по нему удары топором. Досталось лобовому стеклу, стеклам передних и задних дверей и заднему левому фонарю автомобиля.Также топором было нанесено не менее пяти ударов топором по кузову, в результате чего образовались вмятины на переднем левом крыле, на передней левой двери, на задней левой двери, на заднем левом крыле, на заднем правом крыле.После этого обвиняемый открыл крышку капота и нанес не менее трех ударов топором по моторному отсеку, в результате чего повредил крышку клапанов, воздушный фильтр и аккумуляторную батарею.Хозяину машины был причинён материальный ущерб на 42 405 рублей.Как оказалось, вечером 20 августа обвиняемый с сожительницей поехал на своем автомобиле «ВАЗ-2115» в село Пластинки Усманского района к матери сожительницы, чтобы забрать сына мужчины. Женщина согласилась посидеть с мальчиком, пока его отец и её дочь отдыхали на речке. Но пока она присматривала за ребёнком, к ней заехали в гости двое парней на «ВАЗ — 21099», женщина с ними выпила и попросила подвезти к сестре. Мальчик поехал с ней.Но прямо в этот момент его отец и дочь женщины подъезжали к дому, и на улице им встретился тот самый автомобиль «ВАЗ-21099». За рулем находился незнакомый мужчина, а на заднем сидении был сын обвиняемого и мать его сожительницы.Автомобили остановились, и отец мальчика увидел, что водитель и мужчина, который сидел на переднем пассажирском сидении, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Этих парней он видел впервые. Он спросил у водителя, почему его ребенок находится у них в автомобиле, и почему он при этом сел за руль пьяным. Также мужчина попытался открыть заднюю дверь автомобиля, чтобы забрать сына, но она была закрыта изнутри, после чего обвиняемый через водительскую дверь рукой открыл замок и в этот момент почувствовал удар в затылок и боль. Сын сильно испугался и заплакал, мать сожительницы взяла мальчика за руку и увела к дому. А между отцом ребёнка, водителем и пассажиром завязалась драка: они упали на землю. Потом мужчины всё же поднялись, сели в свои автомобили и разъехались.Мальчика отвезли в Дмитриевку, а отец и сожительница снова поехали в Пластинки. А там они снова встретили «ВАЗ-21099» и тех же мужчин: в руках у одного была металлическая труба, а у другого — металлический домкрат.И снова начались разборки. После первого удара обвиняемый вспомнил, что у него в багажнике есть топор и пустил его в ход, начав наносить удары по автомобилю оппонентов. Двое мужчин при этом просто стояли в стороне и наблюдали за происходящим.После обвиняемый объяснил, что автомобиль он повредил с той целью, чтобы мужчины больше не смогли на нем ездить, догнать его и побить. По факту причинения отцу мальчика телесных повреждений было возбуждено уголовное дело.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия самого обвиняемого квалифицированы следствием по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений». Санкция этой статьи — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.Свою вину в повреждении автомобиля мужчина в ходе следствия признал и раскаялся в содеянном.