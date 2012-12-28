Работникам НЛМК вручили государственные награды

Сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината вручили государственные награды. В этом году отметили заслуги 54 работников НЛМК — это в два раза больше, чем в предыдущие годы. Торжественное награждение состоялось в большом зале правительства Липецкой области.



Металлургов поздравили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова.— Благодаря металлургам Липецк появился, как областной центр, благодаря металлургам - развивался и уверен, продолжит развиваться. Поэтому, мне особенно приятно, вручением наград, подчеркнуть важный вклад каждого из вас в это развитие, — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.— Поздравляю всех с Днём металлурга, а комбинат с 90-летием. Награды такого уровня значимое событие и для тех коллег, которые собрались в этом зале, и для компании в целом. Большое спасибо за вклад каждого из вас в то, что мы делам и создаем каждый день, — сказала управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова.За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу пять работников удостоены Медали ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени. 49 сотрудникам присвоены почетные звания «Заслуженный металлург РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный работник транспорта РФ», «Заслуженный энергетик РФ» и «Заслуженный химик РФ».Медали ордена «За заслуги перед Отчеством» второй степени удостоился начальник цеха динамной стали Николай Жовнодий. На комбинате он работает 33 года. Прошел путь от подручного вальцовщика стана горячей прокатки до руководителя цеха. За время руководства подразделением участвовал в реализации ряда крупных проектов, которые позволили увеличить производство горячего проката на НЛМК. С 2022 года возглавил цех динамной стали.— Мне повезло работать с командами настоящих профессионалов, благодаря сплоченной работе нам и удалось достичь этого успеха. Считаю, что эта награда – оценка всему нашему коллективу, без которого был бы невозможен такой результат, — рассказал Николай Жовнодий.За большой личный вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд почетного звания «Заслуженный металлург РФ» удостоилась Лариса Болгова, ведущий специалист управления технического заказчика НЛМК. Она работает в компании 33 года и занимается закупкой материалов для реализации инвестиционных проектов.— Было много крупных проектов, в которых я принимала участие, — рассказывает Лариса Болгова. — Когда говорят, что запустили новый агрегат, то чувствую, что там есть частичка и моего труда. От этого испытываешь гордость, желание двигаться вперед и развиваться вместе с компанией.