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сегодня, 00:00
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Сегодня в Липецке: ГТО, лечение смехом и липчане перестают надеяться на пенсию от государства?

Подобрали для вас главные события дня.

Дожди и грозы

В Липецке заметно похолодает, температура составит 21-23 градуса. В течение дня возможны дожди и грозы.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83; Детской, 13а; Индустриальной, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53; Киевской, 1, 34, 36, 41; Котовского, 14; Механизаторов, 3в, 9, стр .9, 10, 10 стр. 2, 10а, 11, 13, 13а, 13в, 14,15, 16, стр. 16, 17,17б, 17в, 18 стр.1, 19, 19а, 19б, 19 вл. 2, 19 вл. 1, 20, 21; Монтажников, 1, 3, 3а, 3а корп.1, 3а корп. 2, 3а стр. 1; Циолковского, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3; Юношеская, 11, 11а, 11а стр. 1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 21, 21а; на проспекте Победы, Победы, 23, 47а, 51а, 51/2, 51/3, 51, 55, 57, 61; в переулке Вишнёвом, 1а.

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В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Верхней, Володарского, Воровского, Городовикова, Даргомыжского, Депутстской, Дубинина, Жактовской, Исполкомовской, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Крымской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Пригородной, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Рудничном, Фруктовом, Чкалова, Школьной, Шмидта.

Отключение света

С 8:00 до 18:00 обесточат улицы Алмазную и Известковую.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электричество на улицах Ангарской, Бабушкина, Базарной, Балмочных, Бардина, Богатырской, Водной, Гайдара, Городовикова, Д.Бедного, Детской, Качалова, Кочеткова, К.Цеткин, Луначарского, Минской, Нестерова, Смирнова, Солнечной, Тельмана, Ф. Энгельса, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Сырском, Усадебном, Ушакова, Щепкина, в садоводчестве «Студёновском».

Пробки

Проверять маршрут движения лучше всего по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям. Без них можно угодить в серьёзный затор, а начинать день с опоздания не хочется.


Если хочешь быть здоров

В Липецке продолжаются мероприятия ко Дню физкультурника.

В 9:00 в рамках проекта «Активное долголетие» (18+) для людей пожилого возраста проведут занятия по оздоровительной гимнастике в Верхнем парке у памятника В.Ленину и в парке Металлургов возле центрального входа.

В 10:00 в парке Победы йога для начинающих (18+).

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В 17:00 в тренажёрном зале (ул. Стаханова, 10а) для желающих будут доступны занятия по пауэрлифтингу (12+), а в 20:00 на стадионе «Авиатор» - беговые тренировки (18+).

В 17:00 в парке Победы пройдёт «ЭкоГТО» (0+): выполнение нормативов ВФСК ГТО и интеллектуальная викторина экологической направленности.

Вот моя деревня…

В 11:00 в библиотеке «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв. 47) желающие могут блеснуть знаниями в ходе викторины «Моя малая родина» (6+), посвященная Дню малой родины.

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Сам праздник придумали в Липецкой области и отмечают во вторую субботу августа.

Вечер романса

В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся вечер романса «Душевные звуки» (12+).

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Фото vk.com/cgb_liplib48

Липецкие певцы исполнят старинные и современные романсы.

Смехотерапия

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся спектакль «Петрушкина комедь» (12).

Постановку осуществил знаменитый липецкий «Театр под деревом». Сами создатели называют своё творение смехотерапией, поскольку сумасбродный Петрушказа столетия жизни на ярмарочных площадях вобрал в себя исключительное свойство - исцелять смехом. Но при этом гостей сразу предупреждают: это не классический спектакль о добром персонаже, Петрушка – не положительный персонаж, а архетип т.е. комический двойник героя, наделённый чертами плута и озорника. Зато странный голос на месте и да – имеется дубинка.

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Фото vk.com/vbiblioteku

Вход – за донат.

Во дворе

Мероприятия проекта «Всей семьёй во двор» (0+) сегодня пройдут в 19:00 на улице Гоголя, 1. Местные жители их соседи от души повеселятся, послушают музыку, станцуют примут участие в спортивных и развлекательных конкурсах.

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На пенсию надейся, но…

Липчане надеются, что на заслуженном отдыхе им хватит пенсионных выплат от государства, на это указали 24% опрошенных SuperJob.

Ещё 23% имеют другой план – работать и по достижении пенсионного возраста. На средства, вложенные в Негосударственные пенсионные фонды рассчитывают 6% горожан, на детей – всего 1 %.

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Зато выросло число тех, кто не надеется на помощь от могучего и справедливого государства. 17% заявили, что в старости попробуют прожить на сбережения, которые откладывали всю жизнь.

Кинопремьеры 

В четверг репертуар в кинотеатрах обновляется, знакомим вас с фильмами, которые липчане могут посмотреть с сегодняшнего дня. 

«Мой дикий друг». Россия, 2024.Семейный, приключения. Режиссёр Анна Курбатова (6+) 

Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в маленьком городке. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого начинается трогательная история дружбы. 

В ролях: Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев. 


«Кукушка». США. Германия, 2024. Ужасы, триллер. Режиссёр Тельман Сингер (18+) 

Семнадцатилетняя Гретхен неохотно покидает Америку, чтобы отправиться в курортный городок в немецких Альпах со своим отцом и его новой семьей. По прибытии она понимает, что в тихом раю что-то не так... Идиллия превращается в настоящий кошмар. 

В ролях: Хантер Шафер, Дэн Стивенс, Джессика Хенвик. 


«Бордерлендс». США, 2024. Приключения, фантастика. Режиссёр Элай Рот (18+)

Одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, по имени Лилит, терпеть не может две вещи: Пандору - свою родную планету, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла! 

В ролях: Хейли Беннет, Кейт Бланшетт, Джек Блек, Кевин Харт. 


Дорогие липчане! В четверг мы продолжаем трудится, но не забываем и о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Хоккей. Дмитрий Куликов
НХЛ
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Комментарии (1)

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Сначала новые
вася
27 минут назад
С государством в кошки мышки мы сегодня не играем, не надеемся на старость мы немного отложить. Беспощадно будем тратить всё что нажито годами, у кого есть параходик нужно срочно заложить.
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