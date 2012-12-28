Двое добровцев погибли в зоне СВО

Егору Рябову было 20 лет, Олегу Егорову — 46 лет.

В зоне СВО погибли два жителя Добровского округа: Егор Рябов и Олег Егоров. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале глава администрации Добровского округа Анатолий Попов.«Мотострелок Егор Рябов погиб при выполнении специального задания. Совсем молодой парень — недавно ему исполнилось 20 лет. Родился Егор в селе Гудово, воспитывался у бабушки. Окончил Каликинскую первую школу. Учился неплохо, активно участвовал в общественной жизни школы. Особенно нравились Егору военно-партиотические смотры-конкурсы. Возможно, по этой причине он и заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону боевых действий. К сожалению, осколочное ранение от гранаты, сброшенной с вражеского дрона, стало для нашего земляка смертельным», — сообщил Анатолий Попов.Гвардии капитана Олега Егорова смерть настигла при выполнении боевой задачи в районе деревни Работино.«Олег Егоров родился 11 октября 1977 года в грузинском городе Рустави. Был он из семьи потомственных военных, поэтому вопрос о выборе жизненного пути даже не стоял. Окончил Рязанское военное воздушно-десантное командное училище. Принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской республики, в миротворческой миссии в Боснии. В 2016 году семья Егоровых переехала в село Кореневщино Добровского района. Капитан запаса Олег Егоров вернулся в строй на основании Указа по мобилизации в сентябре 2022 года. Не дожидаясь повестки, добровольно пришел в военкомат и попросил отправить его в зону проведения СВО», — сообщил глава Добровского округа.