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Погода в Липецке
4542
вчера, 17:35
10

После короткого похолодания в Липецкую область вернется тепло

А дожди затихнут.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона – небольшие дожди пройдут лишь местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от +11 до +13 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.

День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году –6 градусов тепла.
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
коля
вчера, 22:04
Погода она такая .Где смеются боги там демоны грустят.
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Елена
вчера, 21:12
Жаль, лето заканчивается Оно всегда короткое А впереди противная, сырая, холодная сопливая осень и ещё более долгая и противная зима Сто одёжек....
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Кузьминична 64 года
вчера, 20:51
Не угадывают. Надо писать наверняка, мол температура будет от 10 до 30 градусов. Дожди, если и будут, то кое-где. Вот так должен выглядеть самый точный прогноз.
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Синоптик
вчера, 19:40
Жар костей не ломит
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Ваш тренер
вчера, 18:31
Хорошая погодка сегодня... Очень комфортно... Скорее бы любимая осень.... Ураааа!!!
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Адвокат Черный
вчера, 18:30
Да, лето 2010 года было очень - очень (!!) жарким... Хотелось бы повторить. Но, к сожалению, это невозможно. Я женат ...
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Психиатр
сегодня, 01:44
примите таблетки и успокойтесь!
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ужас
сегодня, 00:17
да вот, такая же фигня)
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Гость
вчера, 18:30
Очень жаль. Задолбала проклятая жара, скорее бы золотая осень и русская зима!
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Позитив
сегодня, 08:53
К сожалению, понятие Русская зима и Липецкая зима, совершенно не сопоставимы!!!!
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