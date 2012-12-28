После короткого похолодания в Липецкую область вернется тепло

А дожди затихнут.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона – небольшие дожди пройдут лишь местами.







Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.







По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.







В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от +11 до +13 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.





День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году –6 градусов тепла.