Погода в Липецке
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вчера, 17:35
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После короткого похолодания в Липецкую область вернется тепло
А дожди затихнут.
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона – небольшие дожди пройдут лишь местами.
Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от +11 до +13 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.
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