Экономика
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11 минут назад
В Липецкой области значительно увеличилась выдача ипотеки
В июне жители региона оформили 1189 ипотечных жилищных кредитов на 4 миллиарда рублей.
По оценке экспертов, ипотека ускорилась в июне из-за завершения массовых программ государственной поддержки, прежде всего, льготной и семейной ипотеки. Заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий этих программ с 1 июля 2024 года.
При этом спрос на ипотеку в 2024 году возрастал с января, когда жители области получили 420 ипотечных жилищных кредитов на 1,2 миллиарда рублей. В феврале липчане заключили 557 договоров (на 1,6 миллиарда рублей), в марте — 673 договора (на 2,2 миллиарда рублей). Заемщики активно оформляли ипотеку в апреле и мае — соответственно 770 и 856 договоров на 2,5 миллиарда рублей и 2,7 миллиарда рублей.
Всего с января по июнь 2024 года жители региона заключили 4465 ипотечных договоров на общую сумму 14,2 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года это меньше по количеству на 9% и по сумме — на 4,2%.
Напомним, c 1 июля этого года Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по кредитам заемщикам, у которых более 50% дохода уходит на оплату долга. Кредитная доступность для таких граждан может снизиться. Но это же уменьшит риски избыточной закредитованности населения.
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