Ельчанин отсудил 100 000 рублей за придавленный палец

Из-за несчастного случая мужчина был вынужден проходить длительное лечение, долгое время был нетрудоспособен.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин работал наладчиком автоматов и полуавтоматов, и вследствие неполадки на машине получил травму — ему придавило палец термоформировочной плитой. Из-за несчастного случая мужчина был вынужден проходить длительное лечение, долгое время был нетрудоспособен.Причинами несчастного случая на производстве послужили недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда: не было проведено обучение и проверка знаний по охране труда у работодателя, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. А наладчик автоматов и полуавтоматов был допущен к работе без прохождения обучения по охране труда и проверки знаний.Суд взыскал с работодателя в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в 100 000 рублей.