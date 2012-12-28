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Происшествия
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сегодня, 13:26
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Ельчанин отсудил 100 000 рублей за придавленный палец
Из-за несчастного случая мужчина был вынужден проходить длительное лечение, долгое время был нетрудоспособен.
Причинами несчастного случая на производстве послужили недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда: не было проведено обучение и проверка знаний по охране труда у работодателя, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. А наладчик автоматов и полуавтоматов был допущен к работе без прохождения обучения по охране труда и проверки знаний.
Суд взыскал с работодателя в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в 100 000 рублей.
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