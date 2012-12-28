Липецкая вечЁрка: миллионы за жизнь мальчика, смерть под колесами и ЖК «Турист» пока не разрешили строить
В Липецке задержан «иностранный специалист» за попытку откупиться взяткой за поддельные документы
Чёртово колесо: на Дне района в Грязях остановился аттракцион, катающихся опускали в ручном режиме
Общество
237
36 минут назад
В центре Липецка появился «Фрунзенский водопад»
На сетях водоснабжения в районе дома №32 на улице Фрунзе произошла утечка.
Местные уже окрестили этот коммунальный ручей «Фрунзенским водопадом». Кстати, на улице Фрунзе рядом с местом утечки стоит стенд «Росводоканала» со ссылкой на аудиоспектакль «Путь воды», но этот ручей — не часть рекламируемого представления.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», на сетях водоснабжения в районе дома №32 на улице Фрунзе произошла утечка.
— Специалисты «РВК-Липецк» обследовали ее и внесли в план работ. Сроки устранения утечка будут определены с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — пояснили в компании.
0
0
2
0
3
Комментарии