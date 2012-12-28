В центре Липецка появился «Фрунзенский водопад»

На сетях водоснабжения в районе дома №32 на улице Фрунзе произошла утечка.

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В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Фрунзе. По словам липчан, холодная вода из-под земли в районе фундамента дома №32 по улице Фрунзе полилась вниз по ступенькам на проезжую часть около двух недель назад.Местные уже окрестили этот коммунальный ручей «Фрунзенским водопадом». Кстати, на улице Фрунзе рядом с местом утечки стоит стенд «Росводоканала» со ссылкой на аудиоспектакль «Путь воды», но этот ручей — не часть рекламируемого представления.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», на сетях водоснабжения в районе дома №32 на улице Фрунзе произошла утечка.— Специалисты «РВК-Липецк» обследовали ее и внесли в план работ. Сроки устранения утечка будут определены с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — пояснили в компании.