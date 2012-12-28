В правительстве Липецкой области взрыв дома назвали фейком

Официальная версия — здание загорелось.

В Telegram-канале Липецкая область назвали фейком информацию о якобы взрыве строящегося дома в селе Студеные Выселки.«В сообщении говорится о том, что на месте сгоревшего дома были обнаружены некие „военные микросхемы 70-х — 80-х гг, а камеры зафиксировали подозрительного мужчину, который украл колонку из соседнего дома. Все это полностью не соответствует действительности. Ночью 27 июля указанный дом загорелся. На место оперативно прибыли пожарные, но спасти каркасное строение не удалось. Остатков взрывных устройств или признаков взрыва на месте обнаружено не было. Последующая проверка не подтвердила и другие перечисленные в посте факты. По сведениям компетентных органов, фейк создан и распространяется усилиями украинских ЦИПСО с целью посеять панику среди жителей региона. Фантазия, конечно, буйная. Украсть колонку, подорвать строящийся дом, оставить советскую микросхему», — говорится в сообщении.GOROD48 снова связался с хозяйкой дома Екатериной Кузнецовой. Как она сообщила, несколько минут назад она увидела сообщения в Интернете о том, что «фейк создан и распространяется усилиями украинских ЦИПСО» относительно сообщений о постигшей ее семью беде. Екатерина Кузнецова сказала, что в данный момент с ней общаются сотрудники спецслужб и полиция, как по факту пожара, так и подозрительной находки на месте пепелища.P.S. Липецкие каналы в которых был опубликован пост Екатерины Кузнецовой поспешили его удалить со своих страниц.