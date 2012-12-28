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Спорт
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вчера, 21:12
Заработать 50 тысяч рублей за две минуты
Липецкий легкоатлет блеснул скоростью.
Знаменательное событие произошло на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу» на столичном стадионе «Спорт Гераклион». Два круга по стадиону Некрасов промчался за 1 минуту 47,05 секунды. Свой прежний рекорд он улучшил на сразу 72 сотые секунды.
Этот результат принёс липецкому бегуну «серебряную» награду, всё потому, что за победителем Константином Холмогоровым из Перми было не угнаться. Он промчался по дистанции за 1:46,23 и это лучший результат сезона в России. Замкнул тройку призёров Максим Шелих из Оренбургской области — 1.47,44.
Довеском к медалям стали и денежные призы: чемпион получил 100 тысяч рублей, липецкий «серебряный» призёр – 50 тысяч, «бронзовый» - 30 тысяч.
Другие липчане премии заработать не сумели. В беге на 100 метров Василий Касторных занял 8-е место — 10,94 секунды, а Максим Королёв в метании диска был 10-м — 46,32 метра.
Неожиданностью стало выступление супруги Максима примы липецких прыжков в высоту Кристины Королёвой, которая на этот раз финишировала лишь 7-й с результатом 184 см. Камнем преткновения стала высота в 188 см, которую Кристина штурмовала трижды и в заключительной попытке перелетела через неё, но… слегка коснулась рукой. Планка задрожала и всё-таки упала вниз…
Тройка призёров здесь выглядела следующим образом: Мария Кочанова (Санкт-Петербург) — 194 см; Наталья Спиридонова (Москва/Псковская область) — 191 см; Дарья Слепова (Москва)— 191 см.
Впервые в сезоне вышла на старт и олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене, результат 31-летней спортсменки – 188 см.
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