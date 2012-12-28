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Происшествия
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42 минуты назад
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Хранить почти полмиллиона рублей в термокружке оказалось плохой идеей
Деньги из кружки у мужчины похитила падчерица и потратила на погашение кредитов и ставки.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 27 февраля этого года около 15:00 женщина была в доме у 47-летего отчима и матери в переулке Молодежный в Лебедяни и достала с полки шкафа термокружку, в которой хранились 480 000 рублей. Деньги она присвоила и потратила на выплату задолженности по кредитам и проиграла на ставках на разных сайтах.
В результате женщину осудили по пункту «в» части третьей статьи 158 УК РФ за кражу в крупном размере.
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