Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление
В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка кинохудожника из Липецка
Происшествия
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сегодня, 12:20
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28-летняя женщина похитила у сожителя матери почти полмиллиона рублей
И погасила долги по микрозаймам.
«Подозреваемая набрала несколько микрозаймов, которые долгое время не платила, в результате чего образовалась большая задолженность. Похищенные деньги она потратила на погашение микрозаймов и по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой — шесть лет лишения свободы.
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