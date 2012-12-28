28-летняя женщина похитила у сожителя матери почти полмиллиона рублей

И погасила долги по микрозаймам.

24 мая в Лебедяни в полицию обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже из дома 480 000 рублей. Мужчина живёт с сожительницей и её 28-летней дочерью — последнюю и подозревают в краже.«Подозреваемая набрала несколько микрозаймов, которые долгое время не платила, в результате чего образовалась большая задолженность. Похищенные деньги она потратила на погашение микрозаймов и по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой — шесть лет лишения свободы.