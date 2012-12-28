Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Попавшие под автобус женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии
Происшествия
Евгении Уваркиной предложена должность вице-губернатора
Политика
Двое подростков пытались высадить водителя из автобуса, а потом стреляли ему в след
Происшествия
Липецкая вечЁрка: Евгения Уваркина уходит с поста мэра, снос бани и стройка на пляже
Общество
Липецких эпидемиологов ждет московский «Флирт»
Здоровье
Девятикласснице угрожали убийством после выступления на последнем звонке
Общество
Обгоревший мужчина три дня пролежал в вольере для собак
Происшествия
«Выпустили джина из бутылки и его никто не контролирует»
Общество
Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление
Общество
В Липецкой области грозы местами, жара — повсеместно
Погода в Липецке
Читать все
У Игоря Артамонова будет восемь заместителей
Общество
Над тропинками у «взлетки» нависли сломанные деревья
Общество
В Липецкой области ожидаются ливни с градом и сильный ветер
Общество
Администрация Измалковского округа пыталась взыскать с учащейся медколледжа 554 000 рублей
Общество
Липчанина осудили за покушение на дачу взятки в 185 000 рублей сотруднице военкомата
Происшествия
Грузовик «МАН» опрокинулся на трассе Орел-Тамбов, водитель госпитализирован
Происшествия
28-летняя женщина похитила у сожителя матери почти полмиллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области первая неделя без смертей от ковида за полгода
Коронавирус
Липчанка нарвалась на мошенников при покупке каркасного бассейна
Происшествия
В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка кинохудожника из Липецка
Культура
Читать все
Происшествия
436
сегодня, 12:20
1

28-летняя женщина похитила у сожителя матери почти полмиллиона рублей

И погасила долги по микрозаймам.

24 мая в Лебедяни в полицию обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже из дома 480 000 рублей. Мужчина живёт с сожительницей и её 28-летней дочерью — последнюю и подозревают в краже.

«Подозреваемая набрала несколько микрозаймов, которые долгое время не платила, в результате чего образовалась большая задолженность. Похищенные деньги она потратила на погашение микрозаймов и по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой — шесть лет лишения свободы.
кража
0
1
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
zzloyzz
сегодня, 12:34
Хорошо что долги погасила. В тюрьму с чистой совестью!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru